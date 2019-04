Eintracht Frankfurt droht mehr denn je der Abschied von Toptorjäger Luka Jovic.

Nach Informationen der spanischen As steht Real Madrid kurz vor einer Verpflichtung des 21-Jährigen. Demnach sind beide Klubs bereits in fortgeschrittenen Verhandlungen.

Laut der Zeitung verlangt Frankfurt 50 bis 60 Millionen Euro für den Serben, 20 Prozent davon sollen an Ex-Klub Benfica Lissabon gehen. Frankfurt hatte erst am Mittwoch die Kaufoption für den Stürmer gezogen und sechs Millionen Euro an Benfica überwiesen, der Angreifer unterschrieb im Gegenzug bis 2023.

Bei Real würde Jovic in Konkurrenz zu Karim Benzema treten, der seit Jahren als Stoßstürmer der Madrilenen fungiert. Jovic kommt in dieser Saison wettbewerbsübergreifend auf 25 Tore.