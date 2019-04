Konkret geht es dabei um das Bayer-Juwel Kai Havertz, der spätestens in dieser Saison endgültig seinen Durchbruch in der Bundesliga geschafft hat.

"Kai wird bleiben. Egal, wo wir am Ende der Saison landen", sagte der Sportgeschäftsführer der Leverkusener, "Am liebsten natürlich ein bisschen weiter oben in der Tabelle, aber wenn wir unsere Ziele nicht erreichen, können wir ihn trotzdem halten".

Havertz kommt in dieser Saison wettbewerbsübergreifend schon auf 20 Torbeteiligungen für die Werkself und soll wohl unter anderem vom FC Bayern umworben werden. Der Vertrag des Offensiv-Allrounders läuft noch bis 2022.