Timo Werner will seinen Vertrag bei RB Leipzig bekanntlich nicht verlängern. Das hatte RB-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff vor einigen Wochen verkündet.

Doch aufgeben will Mintzlaff seinen Topstürmer nicht. Der aktuelle Lauf der Bullen könnte nach Meinung von Mintzlaff den 23-Jährigen möglicherweise zum Umdenken bewegen. "Er merkt jetzt natürlich auch, was für eine Entwicklung und Dynamik in der Truppe ist", sagte Mintzlaf vor dem Bundesliga-Spiel beim FSV Mainz 05 bei Eurosport.

Werners Vertrag läuft noch bis 2020. RB hat bisher stets betont, den Stürmer nicht ablösefrei ziehen lassen zu wollen. Folglich müssten die Leipziger ihren Stürmer im Sommer verkaufen. Auch der FC Bayern wurde zuletzt immer wieder als Werner-Interessent gehandelt. Nach SPORT1-Informationen kommt für Werner in der Bundesliga nur ein Wechsel zum Rekordmeister in Frage.

"Ich halte es für ein Stück weit offen, auch wenn die letzten Signale seines Beraters waren, den Vertrag nicht zu verlängern", erklärte Mintzlaff. Spätestens zu Saisonende soll Klarheit in Sachen Werner herrschen.