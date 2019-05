Der Wechsel von Thorgan Hazard von Borussia Mönchengladbach zu Borussia Dortmund ist perfekt. Der 26 Jahre alte offensive Mittelfeldspieler erhält beim BVB einen Vertrag bis 2024.

Die Ablösesumme für den belgischen Nationalspieler soll bei rund 25 Millionen Euro plus Bonuszahlungen liegen.

"Ich bin dankbar für fünf tolle Jahre bei Borussia Mönchengladbach und sehr schöne Erinnerungen. Jetzt war genau der richtige Zeitpunkt, um den nächsten Schritt in meiner Karriere zu gehen", erklärt Hazard seinen Abschied aus Gladbach. Er sei "stolz, für Borussia Dortmund spielen zu dürfen. Das ist ein Top-Verein mit unfassbaren Fans."

In der abgelaufenen Saison steuerte Hazard für die Gladbacher 13 Treffer und zwölf Assists bei, in der Rückrunde gelang ihm selbst jedoch nur noch ein Tor am 33. Spieltag beim 4:0-Sieg in Nürnberg.

"Wir freuen uns sehr, dass sich Thorgan aus voller Überzeugung für Borussia Dortmund entschieden hat. Er ist ein erfahrener Bundesliga-Profi und belgischer Nationalspieler, der uns mit seinem Tempo und seiner Abschlussqualität helfen wird", prophezeit BVB-Sportdirektor Michael Zorc und betont: "Seine Klasse hat er in den vergangenen Jahren nachhaltig unter Beweis gestellt."