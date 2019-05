Kapitän Vincent Kompany verlässt nach dem historischen Triple-Gewinn den englischen Fußball-Meister Manchester City.

Der belgische Abwehrspieler, der 2008 vom Hamburger SV zu den Citizens gewechselt war, teilte seinen Abschied am Tag nach dem 6:0-Sieg im Finale des FA-Cups über den FC Watford in einem emotionalen offenen Brief bei Facebook mit. Kompany wird zur neuen Saison Spielertrainer beim RSC Anderlecht.

"Unzählige Male habe ich mir diesen Tag vorgestellt, und jetzt fühlt es sich unwirklich an", schrieb Kompany: "ManCity hat mir alles gegeben. Und ich habe versucht, soviel wie möglich zurückzugeben."

Kompany Spielertrainer bei Anderlecht

Bei Anderlecht, wo er bereits seit Jugendzeiten bis zu seinem Wechsel nach Hamburg im Jahr 2006 gespielt hatte, verpflichtet sich Kompany für drei Jahre. Beim Brüsseler Klub wird er Nachfolger des früheren Schalker Trainers Fred Rutten. Seit dessen Entlassung im April ist Karim Belhocine als Interimscoach für den Rekordmeister verantwortlich.

"Seit ich sechs Jahre alt war, bin ich eins mit diesem Klub", sagte Kompany zu seinem Engagement bei Anderlecht: "Ich habe in den vergangenen Jahren so viel von einem unglaublichen Teammanager, Pep Guardiola, gelernt. Dies will ich bei RSC an die nächste Generation in Lila weitergeben."

Kompany hatte trotz zahlreicher Verletzungen großen Anteil an den großen Erfolge der Citizens im vergangenen Jahrzehnt. Sein Traumtor zum 1:0-Sieg gegen Leicester City am vorletzten Spieltag der Premier League bereitete den Skyblues den Weg zum Titel im packenden Meisterschaftsrennen mit dem FC Liverpool.

Insgesamt wurde Kompany mit Manchester viermal Meister, in seiner letzten Saison gelang ihm mit den Citizens als erstem Team das Triple aus Meisterschaft, FA-Cup und Ligapokal. Nur der Gewinn der Champions League blieb ManCity und Kompany verwehrt.