Verabschiedet sich nach Luka Jovic jetzt auch Ante Rebic von Eintracht Frankfurt?

Wie die AS berichtet, soll Atlético Madrid seine Bemühungen um eine Verpflichtung des vielseitigen Stürmer intensiviert haben und bei Rebics Berater Fali Ramadani angefragt haben.

Dabei habe Ramadani den Atlético-Verantwortlichen mitgeteilt, dass die Eintracht erst ab einer Ablösesumme von 40 Millionen Euro für den 25-jährigen Kroaten schwach werden würde.

Rebic war nach vorheriger Leihe 2018 für zwei Millionen Euro Ablöse fix zur Eintracht gewechselt. Mit neun Toren in 28 Bundesligaspielen hatte der kroatische Nationalspieler großen Anteil am erfolgreichen Abschneiden der Eintracht in der abgelaufenen Saison.

Zuvor war Rebics Offensivkollege Luka Jovic für 60 Millionen Euro zu Real Madrid gewechselt.