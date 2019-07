Italiens Rekordmeister Juventus Turin hat Mittelfeldspieler Adrien Rabiot vom französischen Meister Paris St. Germain verpflichtet. Das gaben die Bianconeri am Montag bekannt. Der 24-jährige Franzose wird am Dienstag um 11.00 Uhr auf einer Pressekonferenz im Juventus Stadium offiziell vorgestellt.

Rabiot absolvierte 240 Pflichtspiele für PSG in denen er 25 Tore erzielte und eine Reihe an Erfolgen feierte: Sechsmal französischer Meister, viermal Pokal- und fünfmal Ligapokalsieger. In den vergangenen Monaten kam er jedoch nicht mehr zum Einsatz, weil er seinen Vertrag nicht verlängern wollte.

Zuvor hatte die Alte Dame bereits den Transfer von Mittelfeldspieler Aaron Ramsey vom FC Arsenal bekannt gegeben. Der 28-jährige Waliser erhielt einen Vierjahresvertrag. Angeblich wird Ramsey bei Juve 450.000 Euro pro Woche kassieren.