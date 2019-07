Antoine Griezmann treibt den Poker um seine eigene Zukunft auf die Spitze.

Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, hat der Franzose Atlético über seine Anwälte mitgeteilt, dass er seine Ausstiegsklausel ziehen und die Summe von 120 Millionen Euro selbst bei der spanischen Liga hinterlegen werde.

DAZN gratis testen und internationale Fußball-Highlights live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Anzeige

Damit würde sich der Vertrag zwischen Atlético und Griezmann auflösen und der Stürmer hätte gegenüber den Colchoneros keinerlei Verpflichtungen mehr. Ob es aber tatsächlich einen Klub gibt, der Griezmann diese Summe bezahlt, um seine Dienste in Anspruch zu nehmen, bleibt offen.

Der FC Barcelona gilt als größter Interessent, soll aber weiter Bedenken an einer Verpflichtung haben. Auch Paris Saint-Germain galt als möglicher Abnehmer. Griezmann geht mit seinen Taten All in.