Der VfB Stuttgart verstärkt seinen Kader mit einem Perspektivspieler. Die Schwaben verpflichten den französischen Teenager Tanguy Coulibaly von Frankreichs Meister Paris St. Germain. Der 18-jährige Coulibaly erhält einen Vertrag mit einer Laufzeit bis 30. Juni 2023.

Der VfB-Profi spielte in der vergangenen Saison in der U19 von Paris und bestritt in der Youth League sieben Partien.

"Tanguy ist ein junger, talentierter Spieler, der technisch sehr gut ausgebildet ist und eine gute Geschwindigkeit mitbringt. Er ist variabel einsetzbar, kann sowohl auf den Außenbahnen und im Angriffszentrum agieren", kommentierte VfB-Sportdirektor Sven Mislintat. Coulibaly ergänzte: "Ich möchte mithelfen, die Ziele des Vereins zu erreichen."