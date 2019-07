Das Interesse seitens des FC Bayern an Leroy Sané ist weiterhin hoch.

Jetzt betonte Bayern-Trainer Niko Kovac noch einmal, dass der Nationalspieler der absolute Wunschspieler der Bayern ist.

Kovac sieht gute Chancen auf Sané-Verpflichtung

"Leroy ist ein toller Fußballer, der das in der Nationalmannschaft und in England bewiesen hat. Den möchten wir und unsere Vereinsführung ist da engagiert dran", sagte Kovac im ZDF: "Dass es nicht einfach ist in der heutigen Zeit, das sieht man. Sonst wäre der Wechsel ja schon durch. Ich bin aber sehr zuversichtlich und gehe davon aus, dass wir ihn bekommen können."

Sané steht bei Manchester City noch bis 2021 unter Vertrag. City-Coach Pep Guardiola sagte über den möglichen Wechsel zuletzt: "Wenn er gehen will, kann er gehen, aber wir werden traurig sein."