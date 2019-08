Franck Ribéry hat offenbar eine neue Herausforderung gefunden. Diese wird ihn nach Italien führen.

Die Gazzetta dello Sport berichtet, dass der neue Klub des Franzosen AC Florenz heißt. Noch fehlt die offizielle Bestätigung des Serie-A-Klubs, doch der Transfer ist den Berichten zufolge bereits spruchreif.

Am Mittwoch soll der Medizincheck stattfinde, bevor der Franzose seine Unterschrift unter den neuen Kontrakt setzen wird. Am Dienstagabend hatte Ribéry bereits mit einem Post auf Twitter für eine klare Botschaft veröffentlicht. "Bereit für eine neue Herausforderung", schrieb er über ein Foto, dass den 36-Jährigen in einem Fitnessstudio zeigt.

Fiorentinas Sportdirektor Daniele Pradè hatte bereits am 13. Juli Kontakt mit Ribéry aufgenommen und am Montag das Interesse seines Klubs bestätigt.

Beim FC Bayern war Ribérys Ära nach der vergangenen Saison zu Ende gegangen. Im Gegensatz zu seinem kongenialen Flügelpartner Arjen Robben hatte Ribéry angekündigt, seine Karriere fortsetzen zu wollen.