Harnik geht in die Zweite Liga

vergrößernverkleinern Martin Harnik verlässt Werder wieder und schließt sich auf Leihbasis dem HSV an © Getty Images

Martin Harnik bricht nach nur einer Saison seine Zelte in Bremen ab und wechselt zum HSV in die Zweite Liga. Zunächst geht der 32-Jährige auf Leihbasis an die Elbe.