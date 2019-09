vergrößernverkleinern Henrikh Mkhitaryan läuft jetzt in Italien auf © Getty Images

Henrikh Mkhitaryan verlässt den FC Arsenal in Richtung Italien. Die Gunners leihen den armenischen Nationalspieler für ein Jahr an die AS Rom aus.