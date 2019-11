Mit unglaublichen 26 Treffern in 18 Pflichtspielen hat sich Erling Braut Haaland auf die Notizzettel von nahezu sämtlichen Top-Vereinen geschossen.

Doch am Ende könnte RB Leipzig beim 19-jährigen Jungstar der große Gewinner sein - wie schon so oft bei einem Talent von Red Bull Salzburg.

Wie der Daily Mirror schreibt, haben sich die Sachsen längst das Zugriffsrecht am Norweger gesichert.

Anzeige

Demnach könnte Haaland bereits im kommenden Sommer für vergleichsweise schmale 29 Millionen Euro zum Schwesterklub nach Leipzig wechseln.