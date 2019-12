Rekordmeister Bayern München hat den Vertrag mit seinem Mittelfeldspieler Adrian Fein vorzeitig bis 2023 verlängert.

Das gaben die Münchner, bei denen der 20-Jährige im Juli 2018 einen Profivertrag unterschrieben hatte, am Freitag bekannt.

Fein an den HSV ausgeliehen

In dieser Saison ist der U21-Nationalspieler an den Zweitligisten Hamburger SV ausgeliehen, für den er in der bisherigen Saison 19 von 20 Pflichtspielen in der Startelf bestritt.

"Wir sind von seinem Potenzial überzeugt und haben ihn deshalb längerfristig an den FC Bayern gebunden", erklärte Sportdirektor Hasan Salihamidzic. Feins ursprünglicher Vertrag wäre 2021 ausgelaufen.