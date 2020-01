Bei der 1:2-Niederlage von Guimaraes am Wochenende gegen den FC Porto wurden Klubvertreter von Bayer 04 Leverkusen, darunter Sportchef Simon Rolfes, gesichtet – ihr Ziel: Edmond Tapsoba.

Jetzt das aktuelle Trikot von Bayer Leverkusen bestellen - hier geht's zum Shop! | ANZEIGE

Nach SPORT1-Informationen stehen die Leverkusener kurz vor einer Verpflichtung des 20-Jährigen. Rolfes war bereits mehrfach in Portugal zu Verhandlungen vor Ort. Die Verhandlungen, so ist aus Portugal zu hören, seien sehr weit fortgeschritten.

Anzeige

Zurzeit wird noch um die Ablösesumme gefeilscht. Die Portugiesen fordern 20 Millionen Euro für den Nationalspieler aus Burkina Faso - noch zu viel für Leverkusen, das 15 Millionen Euro bietet.

Zweikampfstarker Verteidiger mit Offensivdrang

Tapsoba kam in der laufenden Saison zu 16 Einsätzen beim Tabellensiebten der Liga NOS, erzielte dabei vier Treffer und legte zwei vor. Der 1,90 Meter große Abwehrspieler gilt als extrem zweikampfstark. Scouts attestierten dem Rechtsfuß eine kluge Spieleröffnung.

Tapsoba ist noch bis 2024 vertraglich an Guimaraes gebunden. In Leverkusen soll der Afrikaner, der am 2. Februar 21 Jahre alt wird, einen Vertrag über vier Jahre unterzeichnen. Klub und Spieler sind sich soweit einig. Bis Ende der Transferfrist ist mit einer Einigung aller Parteien zu rechnen.

Im Zuge eines Tapsoba-Deals erhielten im Übrigen die abwanderungswilligen Ersatzspieler Panagiotis Retsos und Aleksandar Dragovic eine Wechsel-Erlaubnis.