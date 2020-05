Für rund 60 Millionen Euro kann Timo Werner RB Leipzig in diesem Sommer verlassen, in dieser Höhe liegt in etwa die Ausstiegsklausel im Vertrag des DFB-Stürmers.

Zuletzt wurde vor allem dem FC Liverpool großes Interesse nachgesagt. Wie der für gewöhnlich gut informierte Journalist Raphael Honigstein beim TV-Sender BT Sport verriet, hat LFC-Coach Jürgen Klopp bereits mit dem Stürmer von RB Leipzig telefoniert.

Doch offenbar könnte der Wechsel an der Ablöse scheitern. Wie Sport Bild und Mirror berichten, sollen die Reds nicht bereit sein, die Klausel, die offenbar Mitte Juni abläuft, zu zahlen. Ist damit der Wechsel vom Tisch? Oder ist es nur ein Pokerspiel der Reds, um die Ablöse für den Stürmer zu drücken?

Bei Leipzig dürfte der aktuelle Champions-League-Sieger mit dieser Taktik auf taube Ohren stoßen. "Billiger wird es nicht. Wir wollen keinen Spieler unter einem festgelegten Wert abgeben, wenn er länger als ein Jahr Vertrag hat", erklärte Geschäftsführer Oliver Mintzlaff in der Sport Bild.