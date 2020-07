Michael Cuisance hat sich zu seiner Zukunft und dem Interesse von Olympique Marseille geäußert.

"Ich habe gesehen, dass der Klub Interesse hat, das schmeichelt mir. Marseille ist eine schöne Geschichte, es ist wunderschön. Es ist ein legendärer Klub, der die Champions League gewonnen hat", erklärte der Franzose der L'Équipe. "Mit dem, was der Trainer (André Villas-Boas, Anm. d. Red.) dort macht, hat er sie zurück in die Champions League gebracht."

Einen Wechsel schloss der 20-Jährige jedoch aus: "Ich freue mich für sie. Aber heute konzentriere ich mich weiterhin auf das, was ich tun muss. Und das ist mein Projekt beim FC Bayern."

Cuisance will Nationalspieler werden

Cuisance war nach seinem Wechsel von Borussia Mönchengladbach vor der Saison lange Zeit nur auf der Tribüne gesessen oder hatte in der zweiten Mannschaft gespielt.

Nach der Coronapause kam er jedoch zu immer mehr Einsatzzeit bei den Profis. "Wenn ich in der A-Nationalmannschaft bin, werden mich die Franzosen kennen. Das ist mein Ziel. Ich bin bei den Bayern. Wenn ich dort regelmäßig spiele und arbeite, warum sollte ich dann nicht daran glauben?"

Cuisance kam in der abgelaufenen Saison auf neun Einsätze in der Bundesliga (1 Tor), Vizemeister Marseille hätte den jungen Franzosen gerne in seine Heimat zurückgeholt.

Nach SPORT1-Informationen würde Bayern-Coach Hansi Flick den Youngster (Vertrag bis 2024) gerne behalten. Er hält große Stücke auf den technisch starken Mittelfeldmann und glaubt an dessen Potenzial. Zudem könnte Cuisance davon profitieren, dass Thiago die Bayern nach Saisonende verlassen will.