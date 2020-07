Ousmane Dembélé soll das Interesse von Manchester United geweckt haben.

Wie The Athletic berichtet, beschäftigt sich Englands Rekordmeister mit dem französischen Weltmeister vom FC Barcelona. Und auch wenn das für den Moment nicht mehr als ein Gerücht ist, ließt es sich für alle Fans von Dembélés wie ein kleines Märchen.

Denn der BVB könnte bei einem Wechsel seines ehemaligen Offensivspielers gleich doppelt profitieren.

Schließlich sieht ManUnited in Dembélé vor allem eine günstigere Alternative zu Dortmunds Superstar Jadon Sancho. Die Borussia würde diesen nur allzu gerne noch ein Jahr in der Bundesliga halten, zuletzt wurde Sancho aber immer wieder mit einem Wechsel in seine englische Heimat in Verbindung gebracht.

Noch steht Sancho bis 2022 bei den Schwarz-Gelben unter Vertrag, der BVB hat eine Ablösesumme jenseits der 100 Millionen Euro im Kopf. Weil das - gerade in Corona-Zeiten - für United wohl kaum machbar wäre, geht der Blick nun eben zu Dembélé. Dieser soll angeblich für rund 50 Millionen Euro zu haben sein - und bei einem Wechsel wäre Sancho in Manchester zumindest vorerst kein Thema mehr.

Bringt Dembélé dem BVB weitere Millionen ein?

Es gibt aber noch einen weiteren Aspekt, der BVB-Fans auf einen Dembélé-Transfer hoffen lassen dürfte. Denn nach Informationen der Bild-Zeitung stünde dem deutschen Vizemeister ein unerwarteter Geldregen ins Haus, wenn dieser tatsächlich den Weg zu einem neuen Klub antreten sollte.

Dembélé war 2017 für 105 Millionen Euro zu Barca gewechselt. Zusätzliche 40 Millionen Euro sollen damals als mögliche Bonuszahlungen vereinbart worden sein, erst rund die Hälfte flossen angeblich (weil Dembélé häufig verletzt ausfiel). Bei einem Transfer müssten aber offenbar auch automatisch die anderen 20 Millionen Euro an Dortmund überwiesen werden.

Dembélés Wechsel könnte für den BVB somit zu einem der besten Geschäfte des Sommers werden.