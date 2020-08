Christian Früchtl läuft in der kommenden Saison in der 2. Bundesliga auf. Wie der 1. FC Nürnberg am Freitagnachmittag mitteilte, sicherte sich der Club die Dienste des Torwart-Talents vom FC Bayern für ein Jahr.

Der 20-Jährige wurde in der abgelaufenen Saison Drittliga-Meister mit der zweiten Mannschaft des Rekordmeisters. Er absolvierte 27 Partien.

Nach dem erfolgreichen Medizincheck nahm Früchtl am Freitag erstmals am Teamtraining der Franken teil, die den Abstieg in die 3. Liga erst in der Relegation verhindert hatten.

Club-Sportvorstand Hecking lobt Früchtl

Dieter Hecking lobte Früchtl überschwänglich. "Christian ist der talentierteste und beste deutsche Torwart in seiner Altersklasse. Mit ihm erhöhen wir die Qualität in unserem Torhüterteam noch einmal. Beim Club möchte er den nächsten Schritt in seiner Entwicklung machen", wird der Sportvorstand der Clubberer zitiert.

Der Spieler selbst sagte: "Ich freue mich auf den Club und die neue Saison. Mein Ziel ist es, dazu beizutragen, dass der FCN eine erfolgreiche Saison spielt. Darüber hinaus möchte ich, wenn möglich, höherklassig Spielpraxis sammeln und mich auf Profiniveau beweisen."

Früchtl wird damit voraussichtlich im Sommer 2021 wieder zum FC Bayern zurückkehren. Die Leihgebühr für den Juniorennationalspieler beträgt 700.000 Euro.