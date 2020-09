Durchbruch in den Verhandlungen um Ondrej Duda!

Nach SPORT1-Informationen hat der 25-jährige Slowake dem 1. FC Köln im Laufe des Dienstag seine Zusage gegeben. Der Mittelfeldspieler von Hertha BSC soll heute Abend noch in der Domstadt landen und morgen den Medizincheck machen.

Beide Vereine einigten sich auf eine Ablösesumme von 6,7 Mio. Euro. Im Gegenzug wechselt Jhon Córdoba für rund 15 Mio. Euro nach Berlin. Der Kolumbianer wird einen Vier-Jahres-Vertrag bei Hertha unterschreiben.

Duda (Marktwert: 10,5 Mio. Euro) war am Dienstag noch im Mannschaftstraining der Blau-Weißen. Bei den Berlinern hatte der Offensivspieler, der in der vergangenen Saison glücklos an Norwich City verliehen war, zuletzt einen schweren Stand. Sein Vertrag in Berlin wäre eigentlich noch bis 2023 gelaufen.