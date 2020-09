Jetzt ist es offiziell: Donny van de Beek wechselt von Ajax Amsterdam zu Manchester United.

Beim englischen Rekordmeister unterschrieb van de Beek einen Vertrag bis 2025, die Ablöse für den Mittelfeldspieler soll bei 40 Millionen Pfund liegen.

"Ich möchte allen bei Ajax danken. Ich bin dort aufgewachsen und werde immer eine besondere Verbindung zu diesem Verein haben", wird der Niederländer auf der United-Website zitiert. "Ich bin jetzt bereit, den nächsten Schritt in meiner Karriere zu machen und auf höchstem Niveau zu spielen, und es gibt keinen höheren Standard als Manchester United."

Van de Beek machte sich in der CL-Saison 2019 einen Namen, in der er mit Ajax das Halbfinale erreichte und dabei Real Madrid und Juventus Turin ausschaltete. In der abgelaufenen Saison war der offensive Mittelfeldspieler in der Eredivisie an 14 Toren direkt beteiligt.

Einen Stammplatz wird van de Beek wohl trotz seiner Ablöse nicht sicher haben: Auf seinen Lieblingspositionen spielen mit Paul Pogba und Bruno Fernandes bereits zwei Topstars.