Es hatte sich angebahnt, jetzt ist der Wechsel offenbar perfekt.

Manchester United schnappt seinem Stadtrivalen eines der größten Nachwuchstalente weg. Das englische Wunderkind Charlie McNeill wechselt von Manchester City zu den Red Devils. Das berichtet die Times.

Demnach habe der am vergangenen Mittwoch 17 Jahre alt gewordene Stürmer den Medizincheck bestanden und bei United einen Profivertrag unterzeichnet.

Die Ablöse für McNeill soll bei umgerechnet rund 800.000 Euro liegen, könnte aber noch ansteigen.

McNeill mit über 600 Toren in sechs Jahren

Laut Goal und Spox könnte diese inklusive Boni auf insgesamt bis zu 1,5 Millionen Euro anwachsen. Zudem sollen sich die Citizens Anteile an den Transferrechten des Mega-Talents gesichert haben.

McNeill ist glühender Anhänger der Red Devils. Dennoch wechselte er aus der United-Jugend zu den City. Nun kehrt er wohl zu seinen Wurzeln zurück.

McNeill sorgte bereits vor Unterzeichung seines Profivertrags für Furore. Laut der Jugend-Scouting-Seite Rising Ballers hat der Angreifer in den vergangenen sechs Jahren bei City über 600 Tore erzielt.

"Vielen Dank an Manchester City für alles in den vergangenen sechs Jahren", postete McNeill schon vor einigen Wochen bei Instagram, als die Gerüchte über eine Rückkehr zu United Fahrt aufnahmen. "Es war mir eine große Freude, mit solch großartigen Spielern zu spielen und ich habe außerdem tolle Freunde gewonnen. Danke an den Staff und die Spieler, die mir bei meiner Entwicklung als Spieler und als Person geholfen haben. Ich wünsche allen das Beste. Danke!"