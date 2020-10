Der FC Bayern muss offenbar einen Rückschlag auf dem Transfermarkt verkraften.

Die Münchner hatten sich einmal mehr um einen Transfer von Flügelspieler Callum Hudson-Odoi bemüht. Der Jung-Star des FC Chelsea stand schon Anfang des Jahres beim deutschen Rekordmeister auf dem Zettel, verlängerte nach langem und öffentlichen Transfer-Hickhack aber seinen Vertrag bei den Blues bis 2024.

Die Bayern sollen Berichten des Guardian und der Daily Mail zufolge ein Angebot über eine einjährige Leihe mit Kaufoption über umgerechnet 77 Millionen Euro abgegeben haben. Nach SPORT1-Informationen war für Sonntag bereits der Medizincheck in München geplant.

Wie die Bild nun berichtet, soll der Deal aber im letzten Moment doch noch gescheitert sein. Nach Informationen von The Athletic habe Chelsea ein erneutes Angebot der Bayern abgelehnt.

Hudson-Odoi am Samstag in der Startelf

Am Samstag hatte der 19-jährige Hudson-Odoi beim 4:0-Sieg der Blues gegen Crystal Palace überraschend in der Startelf gestanden.

Nach dem Spiel hatte sich Trainer Frank Lampard zur Personalie geäußert. "Callum ist Teil unserer Pläne hier. Es gibt keine definitive Antwort, wir werden es am Montag sehen. Callum ist unser Spieler. Was er will, ziehen wir in Betracht, aber es muss für uns funktionieren."

Verleiht Chelsea zwei Eigengewächse?

Wie bei Ruben Loftus-Cheek und Fikayo Tomori sei die nahe Zukunft noch ungeklärt.

"Bei all diesen drei Spielern werde ich eine Leihe immer in Betracht ziehen. Ich habe bei den dreien aber noch keine Antwort darauf. Ich habe ein gutes Verhältnis zu ihnen und spreche offen mit ihnen."