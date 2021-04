Wenn Julian Nagelsmann im Sommer den FC Bayern übernimmt, bricht eine neue Zeitrechnung an.

Der jüngste Cheftrainer in der Münchner Bundesliga-Geschichte übernimmt das Amt von Hansi Flick und jeder Spieler muss, beziehungsweise darf sich neu beweisen.

Auch Alexander Nübel? Nach SPORT1-Informationen will die aktuelle Nummer zwei der Bayern sowohl mit Nagelsmann als auch mit Sportvorstand Hasan Salihamidzic ein Gespräch über die Zukunft führen. (BERICHT: Nübel-Berater Backs will 2 Jahre Leihe)

Nicht ganz unwichtig: Wie SPORT1-Chefreporter Florian Plettenberg in der neuen Folge des SPORT1-Podcasts "Meine Bayern-Woche" verrät, ist Nagelsmann Nübel-Fan!

Der 33-Jährige wollte den ehemaligen Schalker schon zu RB Leipzig holen. Seinerzeit gab es bereits Gespräche der Nübel-Seite mit Leipzigs damaligem Chefscout Paul Mitchell.

Am Ende entschied sich der Torhüter aber bekanntlich für den FC Bayern, ist dort aber nicht hundertprozentig zufrieden mit seinen Einsatzzeiten.

Nübel will weg - Kovac ist dran

Unabhängig vom Gespräch mit Nagelsmann, bei dem es eher um die langfristige Bayern-Perspektive gehen soll, setzt Nübel daher weiterhin auf eine Leihe.

Zumindest wenn der neue FCB-Trainer nicht plötzlich Manuel Neuer auf die Bank setzen, was nahezu ausgeschlossen ist.

Nübel möchte Spielpraxis auf hohem Niveau sammeln - und hier kommt erneut Paul Mitchell ins Spiel. Der 39-Jährige ist inzwischen Sportdirektor bei der AS Monaco.

Gemeinsam mit Trainer Niko Kovac bastelt er daran, den Traditionsklub wieder zu altem Ruhm zu führen und hält Nübel für ein geeignetes Puzzleteil.

Nach SPORT1-Informationen gibt es bislang aber noch keine konkreten Verhandlungen. Auch, weil neben Monaco noch weitere Klubs ein Auge auf Nübel geworfen haben.

So steht der 24-Jährige unter anderem auch auf der geheimen Torwart-Liste des BVB, die SPORT1 unlängst enthüllte.

Nagelsmann erhöht Nübel-Chancen bei Bayern

Die Nübel-Seite peilt in jedem Fall eine Leihe über zwei Spielzeiten an. Ob der junge Torhüter im Anschluss eine echte Zukunft bei Bayern hat?

Mit der Verpflichtung von Julian Nagelsmann sollten seine Chancen auf jeden Fall gestiegen sein.

Wann Nagelsmann gegenüber Spielern laut wird, was ihm beim FC Bayern am schwersten fallen könnte und warum die Hoffenheimer Profis über ihren Ex-Trainer manchmal mit dem Kopf schüttelten, erfahrt ihr in der neuen Folge von "Meine Bayern-Woche". Die darf kein Bayern-Fan verpassen!

