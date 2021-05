Neymar hat offenbar endgültig seine Zukunftsentscheidung getroffen!

Der brasilianische Superstar wird seinen Vertrag bei Paris Saint-Germain verlängern. Das berichten Sky und L’Equipe übereinstimmend. Der Deal soll noch am Samstag perfekt gemacht werden.

DAZN gratis testen und internationale Fußball-Highlights live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Anzeige

Der 29-Jährige, der 2017 für die Weltrekord-Ablöse von 222 Millionen Euro vom FC Barcelona in die französische Hauptstadt gewechselt war, wurde zuletzt immer wieder mit einer Rückkehr zu den Katalanen in Verbindung gebracht.

Doch kein Barcelona-Wechsel?

Neymar hatte keinen Hehl daraus gemacht, in Zukunft wieder mit Lionel Messi zusammenspielen zu wollen. "Ich möchte wieder mit Messi zusammenspielen. Das ist das, was ich am meisten möchte. Er könnte auch hier bei mir spielen, kein Problem. Wir müssen das im nächsten Jahr machen", hatte er Ende letzten Jahres gesagt.

Doch eine Rückkehr nach Barcelona dürfte wohl auch an den finanziellen Möglichkeiten der Katalanen gescheitert sein. PSG soll wiederum Messi einem brasilianischen Medienbericht zufolge ein Angebot unterbreitet haben. Der Vertrag des Argentiniers läuft zum Saisonende aus.

In 112 Pflichtspielen für PSG erzielte Neymar bisher 85 Treffer. Erst vor wenigen Tagen war PSG im Halbfinale der Champions League an Manchester City gescheitert.