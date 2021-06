Stühlerücken Beim FC Arsenal!

Die Gunners haben am Donnerstag den Abschied von vier Spielern bekannt gegeben: Martin Odegaard, Dani Ceballos, David Luiz und Mat Ryan werden in der kommenden Saison nicht mehr das Arsenal -Trikot tragen.

Während bei David Luiz der Vertrag auslief, waren Odegaard und Ceballos nur leihweise bei den Londonern angestellt. Beide Profis kehren zu Real Madrid zurück.

Auch bei Ryan endete der Leihvertrag, der 28-Jährige schließt sich wieder seinem Stammklub Brighton & Hove Albion an.

Vor allem bei Odegaard hatte Arsenal gehofft, den Leihvertrag noch einmal verlängern zu können.

Der Norweger hatte vor zwei Wochen den Gunners-Fans noch Hoffnung gemacht: "Ich bin glücklich hier bei Arsenal, aber wir werden nach der Saison sehen, was passieren wird. Im Moment weiß ich es nicht. Laut Vertrag bin ich Spieler von Real Madrid. Also müssen wir mit ihnen reden. Es ist wichtig zu wissen, was sie wollen."

Der neue Real-Trainer Carlo Ancelotti hat den Mittelfeldspieler offenbar fest in seine Planungen integriert.