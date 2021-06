In den letzten Wochen wurde das Thema Real Madrid und Kylian Mbappé immer heißer. Nun nimmt der Flirt der Königlichen eine neue Wendung.

Nasser Al-Khelaifi, Präsident von Paris Saint-Germain, hat dem jungen Superstar nämlich die Tür für einen Abgang geschlossen.

"Ich werde mich klar ausdrücken: Mbappé wird in Paris bleiben, wir werden ihn niemals verkaufen und er wird niemals umsonst gehen", wurde der Katar bei L'Equipe überdeutlich.

Das Problem für PSG: Der Vertrag des 22-Jährigen läuft im Sommer 2022 aus. Al-Khelaifi betonte allerdings, dass er sich wenig Sorgen bezüglich einer Vertragsverlängerung habe.

"Ich kann nur sagen, dass die Dinge gut laufen. Ich hoffe, wir können eine Einigung erzielen. Dies ist Paris, dies ist sein Land. Er hat eine Mission, nicht nur ein Fußballer zu sein, sondern die Ligue 1, sein Land und seine Hauptstadt zu fördern", sagte der 47-Jährige.

Vertrauen in sein Projekt PSG hat Al-Khelaifi auf jeden Fall: "Mbappé hat in Paris alles, was er braucht. Wohin kann er gehen? Welcher Klub, was den Ehrgeiz und das Projekt angeht, kann heute mit PSG mithalten?"