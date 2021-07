Auf Thomas Tuchel wartet in den kommenden Wochen viel Arbeit.

Der FC Chelsea gewann mit dem Deutschen zwar die Champions League. Das bedeutet aber noch lange nicht, dass der 47-Jährige mit seinem Kader zufrieden ist. Tuchel übernahm die Blues bekanntlich Ende Januar. Daher hatte er bisher kaum die Möglichkeit, den Kader nach seinen Vorstellungen zu formen.

Das soll sich jetzt ändern. In der angebrochenen Transferperiode dürfte sich bei Chelsea einiges tun. Namhafte Neuzugänge wurden bisher noch nicht verpflichtet. Das könnte auch daran liegen, dass Tuchel seinen übervollen Kader zuerst entrümpeln will.

Tomori lässt Chelsea-Kassen klingeln

Dabei geht es beim Vierten der abgelaufenen Premier-League-Saison traditionell nicht nur um den Spieler, die in der vergangenen Saison an der Stamford Bridge kickten. Auch die Situation von Spielern aus der berühmten Leih-Armee wird nahezu jeden Sommer neu bewertet.

Fikayo Tomori spülte mit seinem endgültigen Wechsel zum bisherigen Leih-Klub AC Mailand bereits rund 30 Millionen Euro in die Kasse, weitere Spieler sollen folgen. Der Mirror nannte jetzt Akteure, mit denen Tuchel nicht mehr planen soll.

Es sind durchaus prominenten Namen dabei. Ross Barkley kehrte Ende Mai von Aston Villa zurück, er soll sich dem Bericht zufolge nach einem neuen Verein umsehen. Gleiches gilt für Tiemoué Bakayoko, der zuletzt an den SSC Neapel ausgeliehen war. Der Franzose will Berichten zufolge in der Serie A bleiben.

Gibt Chelsea Werner-Konkurrenten ab?

Danny Drinkwater ist wohl einer der größten Chelsea-Fehleinkäufe der jüngeren Vergangenheit. 2017 zahlten die Londoner fast 38 Millionen Euro für den Mittelfeldspieler, der ein Jahr zuvor mit Leicester City sensationell englischer Meister geworden war. Doch der inzwischen 31-Jährige fiel eher abseits des Platzes auf, konnte sich bei den Londonern nie durchsetzen, war zuletzt in die Türkei verliehen. Auch er soll abgegeben werden.

Auch Olivier Giroud wurde in der Vergangenheit mit einem Abschied in Verbindung gebracht, doch die Blus zogen beim 34-Jährigen die Option auf ein weiteres Jahr. Mit Timo Werner dürfte Tuchel auch weiterhin planen. Schlechte Nachrichten sind das für Michy Batshuayi und Tammy Abraham. Der ehemalige BVB-Stürmer Batshuayi tingelt seit Jahren von Leih-Klub zu Leih-Klub, zuletzt stürmte er für Crystal Palace. Der 27-Jährige soll den Verein nun endgültig verlassen.

Abraham galt vor zwei Jahren noch als der englische Stürmer der Zukunft. Unter Frank Lampard legte er einen Raketenstart in die Saison 2019/20 hin, erzielte sieben Tore in den ersten fünf Ligaspielen.

Abraham könnte viel Geld einspielen

Doch unter Tuchel spielte er 23-Jährige kaum noch eine Rolle, stand weder im FA-Cup-Finale oder im CL-Finale überhaupt im Kader. Mit 38 Millionen Euro Marktwert (Quelle: transfermarkt.de) könnte Abraham zudem noch einiges an Geld bringen.

Neben den fünf genannten bringen englische Medien noch weitere Namen ins Spiel. Ruben Loftus-Cheek und Davide Zappacosta waren in der vergangenen Saison verliehen, Emerson in der vergangenen Saison nur Teilzeitarbeiter.

Der Transfersommer bei den Blues dürfte allem Anschein nach ein unruhiger werden.