Was zuletzt nur noch Formsache war, wurde am Samstagmittag offiziell.

Der AC Mailand hat bekannt gegeben, dass Olivier Giroud vom FC Chelsea zu den Rossoneri wechselt. Der französische Stürmer werde das Trikot mit der Nummer 9 tragen.

Bereits am Freitag hatte der 34-Jährige, der mit Zlatan Ibrahimovic (39) einen Oldie-Sturm bilden wird, den obligatorischen Medizincheck absolviert.

In der abgelaufenen Saison erzielte Giroud elf Tore in 31 Einsätzen für die Blues - und sorgte damit, dass sich sein Vertrag automatisch um ein Jahr verlängerte. Für den Wechsel zum Champions-League-Teilnehmer ist daher eine Ablöse fällig, die aber laut Medienberichten mit 1 Million Euro (plus einer weiteren Million) niedrig ausfällt.

Dem Vernehmen nach unterschrieb der Weltmeister von 2018 einen Zweijahresvertrag bei den Lombarden.

Neben Giroud plant Milan mit weiteren Verstärkungen: Die Transfers von Brahim Díaz (Real Madrid) und Ballo Touré (AS Monaco) sollen in den nächsten Tagen folgen.