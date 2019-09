Das Erfolgsformat „Fantalk“ wird ausgebaut, die Fans können zweimal pro Woche in der Champions League mitfiebern. SPORT1 präsentiert seit der Saison 2018/2019 sowohl dienstags als auch mittwochs den „Fantalk“ und berichtet über die Königsklasse. Der FC Bayern, Borussia Dortmund, RB Leipzig und Bayer Leverkusen kämpfen um Ruhm auf europäischer Bühne, SPORT1 informiert topaktuell.

Dazu ordnet die Expertenrunde im Free-TV die Geschehnisse ein, die Moderatoren Thomas Helmer und Laura Papendick, die in der Saison 2019/2020 ihre Premiere in dem Erfolgsformat feiert, präsentieren den "Fantalk" im Wechsel. Dabei gibt es reichlich Interaktion mit dem Publikum vor Ort sowie den TV-Zuschauern und den Usern in den Social-Media-Kanälen.

Umfangreiches Experten-Team

Celia Šašić, Europas Fußballerin des Jahres 2015 und zweimalige Europameisterin, Trainer-Legende Peter Neururer, der frühere Nationalspieler und Ex-Bayern-Star Mario Basler, Weltmeister und Schalke-Legende Olaf Thon sowie Oliver Pocher gehören zum Expertenteam.

Als Co-Moderatorin fungiert Valentina Maceri: Die Ex-Fußballerin, die unter anderem für den CF Bardolino Verona in der UEFA Women’s Champions League spielte und beim 1. FC Nürnberg ausgebildet wurde, ist Teil der „Fantalk“-Runde und bindet sowohl das Publikum vor Ort als auch die User in den Social-Media-Kanälen ein. Hartwig Thöne informiert die Fans über Zwischenstände und die wichtigsten Ereignisse auf den Plätzen.

Enge Verzahnung mit digitalen SPORT1-Plattformen

Im „Fantalk“ erfahren die Zuschauer alle wesentlichen Entwicklungen auch in den anderen Stadien. Service und Interaktion werden großgeschrieben. Dank der engen Verknüpfung mit den digitalen SPORT1-Plattformen wie SPORT1.de und den SPORT1 Apps bekommt der Fan alle Infos aus einer Hand – egal, ob er zuhause, unterwegs oder in der Kneipe die Champions League mitverfolgen will. Neu seit der Saison 2018/2019 ist der „Fantalk“-Ticker auf SPORT1.de – unterhaltsam, informativ und mit viel Möglichkeit zur Interaktion verbindet er die Gesprächsthemen und die besten Sprüche der Sendung mit den aktuellen Geschehnissen in den Stadien von Europas Eliteliga.