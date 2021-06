Dwayne "The Rock" Johnson steht sinnbildlich für Kampf, Action, Sport, Schweiß und Tränen. Die US-amerikanische Ikone, Schauspieler, Athlet und Unternehmer gilt in vielen Augen als ein echter Warrior. In der US-amerikanischen Sport-Wettkampf-Serie "The Titan Games" will The Rock als Moderator die Bevölkerung über ihre physischen und mentalen Grenzen hinaus zu Bestleistungen anfeuern. Mit seiner geballten Muskelpower und eisernen Willen unterstütz Dwayne Johnson die Teilnehmer so gut er es von der Seitenlinie nur kann. Mit seiner ansteckenden Energie motiviert und inspiriert "The Rock" die Teilnehmer, während sie ihre eigenen Momente in der Sonne bekommen und ihre inneren Champions entdecken.

In unterschiedlichen sportlichen Disziplinen und physischen, sowie mentalen Herausforderungen, treten Teilnehmer und Teilnehmerinnen in der Titan Arena gegeneinander an. Runde für Runde wird von den Titans alles abverlangt, denn nur das Bestehen einer Challenge reicht für das Weiterkommen nicht aus. In den Face-to-Face Battles gibt es jeweils nur einen Gewinner, der in die nächste Runde einzieht. Die Titan Games sollen eine Plattform schaffen, die es Konkurrenten ermöglicht, auf mehreren Ebenen getestet zu werden, zu wachsen, um Erfolg zu kämpfen und schließlich ihren Moment im Rampenlicht zu bekommen.

In jeder Folge werden Wettkämpfer aus ganz Amerika eine elektrisierende Arena betreten und sich dem ultimativen Test stellen, indem sie einem der sechs amtierenden Titanen gegenüberstehen. Sie werden ihre Gegner in bemerkenswerten Leistungen bekämpfen, die sowohl mentales Durchhaltevermögen als auch körperliche Stärke erfordern. Wenn ein Anwärter einen der amtierenden Titanen besiegen kann, wird er seinen Platz als Mitglied der Elitegruppe der Titanen einnehmen. Das Gewinnen ist jedoch nur der Anfang in dieser Arena. Sobald man ein Titan ist, muss man jede Woche siegreich sein, um an der Spitze zu bleiben. Das Staffelfinale wird mit einem epischen Kampf enden, in dem die Titanen gegeneinander antreten, in der Hoffnung, der letzte männliche und weibliche Überlebende zu werden. Schließlich kann es nur jeweils einen Gewinner der 100.000 US-Dollar geben.

Die Sendezeiten im Überblick: