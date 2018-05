Florian Plettenberg, Jahrgang 1988, studierte Wirtschaftswissenschaften an der Universität Kassel. Anschließend volontierte er an der Axel Springer Akademie in Berlin und arbeitete als Reporter für BILD. Am Standort München berichtete er dort u.a. über den FC Ingolstadt, den TSV 1860 München und Internationales. Seit 1. Mai 2018 ist der gebürtige Kasseler Chefreporter bei SPORT1.de für den FC Bayern und die deutsche Fußball-Nationalmannschaft.

Folgen Sie Florian Plettenberg auf Twitter: @plettigoal