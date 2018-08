Justin Schroll, Jahrgang 1974, geboren in Südafrika. Nach dem Zivildienst Volontariat bei Radio Arabella in München, im Anschluss Volontariat und Redakteur bei Sportagentur mmc sport. Seit 2004 freiberuflich tätig, mit Schwerpunkt Sportjournalismus. Neben seiner Reportertätigkeit für die UEFA arbeitet er seit August 2018 in der SPORT1-Redaktion.