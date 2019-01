Overwatch League, Hearthstone eSports und Overwatch World Cup live und in Highlights auf neuem Pay-TV-Sender eSPORTS1

Ismaning, 28. Januar 2019 – Mit Blizzard Entertainment präsentiert SPORT1 den nächsten hochkarätigen Content-Partner kurz nach dem Start von eSPORTS1 am 24. Januar 2019: Die umfassende zweijährige Kooperation zwischen der Sport1 GmbH und einem der weltweit bedeutendsten Entwickler und Vertreiber von Unterhaltungssoftware beinhaltet TV-Rechte für Live- und Highlight-Berichterstattung im deutschsprachigen Raum an der Overwatch League und Hearthstone eSports. Von diesen Events stehen auf eSPORTS1 jeweils die Regular Season, die Playoffs und die Finals auf dem Programm. Zudem umfasst die Kooperation mit Blizzard Entertainment auch Rechte für Highlight-Berichterstattung von Blizzard Events aus dem Jahr 2018 wie dem Overwatch World Cup und der Hearthstone Championship Tour.

Jaime Pollack, Vice President of Business Development and Media Rights of Activision Blizzard Esports Leagues: „Deutschland war schon immer ein Top-Markt für Blizzard-Spiele, daher ist es sehr spannend, mit SPORT1 zusammenzuarbeiten. Ein Bestandteil des neuen Kanals zu sein, passt perfekt zu unserem Ziel, die Reichweite zu erhöhen und die Overwatch League und Hearthstone eSports für deutsche Fans zugänglicher zu machen.“

Daniel von Busse, COO TV und Mitglied der Geschäftsleitung der Sport1 GmbH: „Blizzard Entertainment ist mit seiner starken globalen Positionierung als einer der angesehensten Entwickler und Vertreiber von Unterhaltungssoftware ein optimaler Partner für unseren neuen Sender eSPORTS1. Mit der Overwatch League und Hearthstone eSports sowie den Highlights des letztjährigen Overwatch World Cups bieten wir auf eSPORTS1 drei hochklassige eSports-Turnierserien an, die das Herz zahlreicher Fans höher schlagen lassen.“

Overwatch League

Die Overwatch League ist die erste weltweite eSports-Liga mit in Städten beheimateten Teams in Asien, Europa und Nordamerika. In den Atlantic und Pacific Divisions treten die besten Overwatch-Spieler der Welt, aufgeteilt in jeweils zehn Teams, gegeneinander an. Die festen Teams repräsentieren verschiedene Weltstädte, darunter London, Los Angeles, New York und Paris. Die zweite Saison der Liga beginnt am 14. Februar 2019 und bietet einen Gesamtpreispool von insgesamt fünf Millionen US-Dollar.

Hearthstone eSports

Hearthstone ist das beliebteste digitale Sammelkartenspiel mit fast 2000 Spielkarten, die eine Auswahl an Dienern, Waffen und Zaubersprüchen enthalten. Zwei Helden mit je 30 Lebenspunkten spielen dabei gegeneinander und versuchen das Leben des Gegners auf 0 zu setzen. In den vergangenen zwei Jahren kämpften die besten Spieler der Welt im Finale um den Weltmeistertitel der Hearthstone Championship Tour und ein Preisgeld von einer Million US-Dollar. 2019 wird sich Hearthstone eSports weiterentwickeln, um leichter nachvollziehbar zu werden, mit einem Preisgeld von mehr als vier Millionen US-Dollar.

Overwatch World Cup

Beim Overwatch World Cup 2018 kämpften Teams aus 24 Nationen um die Goldmedaille im eSports-Titel Overwatch. Nach der Gruppenphase, die in Frankreich, Thailand, Südkorea und den USA ausgetragen wurde, trafen die acht besten Overwatch-Nationen in den Playoffs auf dem Gaming-Festival BlizzCon, das jährlich im Anaheim Convention Center in Südkalifornien stattfindet, aufeinander. Den Overwatch World Cup gibt es seit 2016, alle drei Finals gewann dabei Südkorea.

eSPORTS1 – der erste eSports-Sender im deutschsprachigen Raum

eSPORTS1 ging am 24. Januar 2019 als erster linearer TV-Sender für eSports in Deutschland, Österreich und der Schweiz on-Air. Der Pay-TV-Kanal wird zum Start über die Plattformen von Vodafone, Telekom, Unitymedia, 1&1, T-Mobile Austria, A1 Telekom, UPC Schweiz und Zattoo verbreitet. Zudem sind die Inhalte von eSPORTS1 auch auf einer eigenen eSports-App verfügbar. Das 24/7-Programm des neuen Senders umfasst in diesem Jahr mindestens 1.200 Live-Stunden von hochkarätigen internationalen und nationalen eSports-Events sowie Highlight-Sendungen und eigenproduzierte Magazine. eSPORTS1 bildet dabei die bekanntesten eSports-Titel wie unter anderem League of Legends, Dota 2, Counter-Strike, Overwatch oder FIFA 19 live ab.

Über Blizzard Entertainment, Inc.

Bekannt für Blockbuster-Hits wie World of Warcraft®, Hearthstone®, Overwatch®, die Warcraft®-, StarCraft®- und Diablo®-Franchise sowie die Multi-Franchise Heroes of the Storm®, Blizzard Entertainment, Inc. (www.blizzard.com), eine Abteilung von Activision Blizzard (NASDAQ: ATVI), ist ein führender Entwickler und Publisher von Unterhaltungssoftware, der für die Entwicklung einiger der beliebtesten Spiele der Branche bekannt ist. Die Erfolgsgeschichte von Blizzard Entertainment umfasst einundzwanzig #1-Spiele* und mehrere Auszeichnungen zum Spiel des Jahres. Der Online-Gaming-Service des Unternehmens, Blizzard Battle.net®, ist einer der größten der Welt mit Millionen aktiver Spieler.

Über SPORT1

MITTENDRIN mit SPORT1: Die führende 360°-Sportplattform im deutschsprachigen Raum steht für hochwertigen Live-Sport, ausgewiesene Sportkompetenz sowie eine fundierte und unterhaltsame Berichterstattung. Unter der Multimedia-Dachmarke SPORT1 vereint die Sport1 GmbH, ein Unternehmen der Constantin Medien AG, sämtliche TV-, Online-, Mobile-, Audio- und Social-Media-Aktivitäten: Zum Portfolio des Sportmedien-Unternehmens mit Sitz in Ismaning bei München gehören im Fernsehbereich der Free-TV-Sender SPORT1 sowie die Pay-TV-Sender SPORT1+ und SPORT1 US, die in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf verschiedenen Plattformen angeboten werden. Darüber hinaus bietet SPORT1.de, eine der führenden Online-Sportplattformen in Deutschland, aktuelle multimediale Inhalte sowie umfangreiche Livestream- und Video-Angebote. Zudem ist SPORT1 unter anderem auch mit einem eigenen SPORT1-YouTube-Channel sowie Gaming- und eSports-Angeboten aktiv. Im Bereich Mobile zählen die SPORT1 Apps zu den erfolgreichsten deutschen Sport-Apps.

