Highlights der FIFA 19 Global Series zusätzlich live im Free-TV auf SPORT1 und auf den digitalen Plattformen von SPORT1

Ismaning, 27. Februar 2019 – SPORT1 und die Fédération Internationale de Football Association (FIFA) setzen ihre erfolgreiche Kooperation im Bereich eSports fort: Deutschlands führende 360°-Sportplattform hat an der EA SPORTS FIFA 19 Global Series und dem FIFA eWorld Cup 2019 (FeWC) plattformneutrale Medienrechte für Deutschland, Österreich und die Schweiz erworben. Im Rahmen der Medienpartnerschaft mit dem Fußball-Weltverband wird SPORT1 mehrere Events der Global Series sowie den Höhepunkt der Serie mit dem FeWC 2019 Grand Final live auf eSPORTS1 übertragen. Highlights der Turniere werden zudem auf SPORT1 im Free-TV sowie auf den digitalen SPORT1 Plattformen zu sehen sein. Bereits im vergangenen Jahr übertrug SPORT1 ausgewählte Events der EA SPORTS FIFA 18 Global Series live im Free-TV.

Christian Volk, FIFA Director of E-Football & Gaming: „Da wir unsere eFootball-Marke mit einer größeren Reichweite über alle Medienplattformen hinweg weiterentwickeln, freuen wir uns sehr, erneut mit SPORT1, einem Broadcast-Partner mit nachgewiesenen Qualitäten bei der hochwertigen Live-Berichterstattung von eSports, zusammenzuarbeiten.“

Daniel von Busse, COO TV und Mitglied der Geschäftsleitung der Sport1 GmbH: „Die Übertragungen der FIFA Global Series sind bereits im vergangenen Jahr für SPORT1 ein riesiger Erfolg gewesen. Als Weltmeisterschaft handelt es sich bei der FIFA Global Series um das absolute Top-Produkt im Bereich des virtuellen Fußballs. Deshalb freuen wir uns, auch diese Saison dieses top eSports-Wettbewerbs als Medienpartner der FIFA im deutschsprachigen Raum präsentieren zu können. Bei uns können eSports-Fans in diesem Jahr aber nicht nur die Events der FIFA-WM verfolgen, sondern auch den Showdown um die Deutsche Meisterschaft, da wir die Highlights der TAG Heuer Virtual Bundesliga ebenfalls im Programm haben.“

„Road to FIFA eWorld Cup 2019“: Die EA SPORTS FIFA 19 Global Series live auf SPORT1

Die FIFA 19 Global Series umfasst sechs FUT Champions Cups, zwei FIFA Majors mit dem FIFA eClub World Cup und dem neuen FIFA eNations Cup sowie viele andere Events, die zu den Playoffs der Global Series und schließlich zum FIFA eWorld Cup 2019 führen, bei dem der beste FIFA-Spieler der Welt gekürt wird.

SPORT1 steigt im April ein und begleitet die FIFA-Profis auf den letzten Stationen der „Road to FIFA eWorld Cup 2019“. Auf eSPORTS1 werden der FUT Champions Cup April (5. – 7. April), der FIFA eNations Cup (April), die FIFA 19 Global Series Playoffs (Juni) sowie das FIFA eWorld Cup Grand Final (Juli/August) live zu sehen sein. Die Live-Übertragung des FUT Champions Cup April startet dabei am Freitag, 5. April, live ab 15:00 Uhr auf eSPORTS1.

Finale der FIFA 18-Weltmeisterschaft live auf SPORT1

Bereits im vergangenen Jahr übertrug SPORT1 Stationen der EA SPORTS FIFA 18 Global Series auf seinen Plattformen, ausgewählte Events waren dabei live im Free-TV zu sehen. Höhepunkt war das FeWC 2018 Grand Final, bei dem der 18-jährige Mosaad „Msdossary“ Aldossary aus Saudi-Arabien sich zum FIFA 18-Weltmeister krönte.

Ansprechpartner für weitere Informationen und Rückfragen:

Michael Röhrig | Natalie Raida

Kommunikation

Sport1 GmbH

Münchener Straße 101g

85737 Ismaning

Tel. 089.96066.1212

Fax 089.96066.1209

E-Mail natalie.raida@sport1.de

www.sport1.de

Über SPORT1

MITTENDRIN mit SPORT1: Die führende 360°-Sportplattform im deutschsprachigen Raum steht für hochwertigen Live-Sport, ausgewiesene Sportkompetenz sowie eine fundierte und unterhaltsame Berichterstattung. Unter der Multimedia-Dachmarke SPORT1 vereint die Sport1 GmbH, ein Unternehmen der Constantin Medien AG, sämtliche TV-, Online-, Mobile-, Audio- und Social-Media-Aktivitäten: Zum Portfolio des Sportmedien-Unternehmens mit Sitz in Ismaning bei München gehören im Fernsehbereich der Free-TV-Sender SPORT1 sowie die Pay-TV-Sender SPORT1+ und eSPORTS1, die in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf verschiedenen Plattformen angeboten werden. Darüber hinaus bietet SPORT1.de, eine der führenden Online-Sportplattformen in Deutschland, aktuelle multimediale Inhalte sowie umfangreiche Livestream- und Video-Angebote. Zudem ist SPORT1 unter anderem auch mit einem eigenen SPORT1-YouTube-Channel sowie Gaming- und eSports-Angeboten aktiv. Im Bereich Mobile zählen die SPORT1 Apps zu den erfolgreichsten deutschen Sport-Apps.

Constantin Medien AG | SPORT1 | SPORT1 MEDIA | MAGIC SPORTS MEDIA | Match IQ | PLAZAMEDIA | LEITMOTIF