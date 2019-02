Die Spieltage 4 und 5 der regulären Saison sowie die Playoffs und Finals der eFootball.Pro League 2018/19 sind live auf eSPORTS1 zu sehen

Ismaning, 19. Februar 2019 – SPORT1 und Sportradar, der weltweit führende Anbieter von Sportdaten-, Medien- und Unterhaltungslösungen, kooperieren in diesem Jahr in der neu ins Leben gerufenen eFootball.Pro League: Deutschlands führende 360°-Sportplattform hat dabei plattformneutrale Medienrechte für Live- und Highlight-Berichterstattung über die laufende Saison des Wettbewerbs in Deutschland, Österreich und der Schweiz erworben. Die reguläre Saison der eFootball.Pro League, in der Pro Evolution Soccer (PES) gespielt wird, ist im Dezember 2018 gestartet und geht noch bis April. Der nächste Spieltag ist am Samstag, 23. Februar, im kostenlosen Livestream auf SPORT1.de und YouTube sowie relive auf eSPORTS1 zu sehen. Die restlichen zwei Spieltage sowie die anschließenden Playoffs und Finals werden live auf eSPORTS1 abgebildet. Zudem hat SPORT1 auch Archivrechte an den zwei bereits stattgefundenen Spieltagen der eFootball.Pro League erworben. Insgesamt nehmen sechs europäische Topklubs an dem Wettbewerb teil, darunter mit dem FC Schalke 04 auch ein deutsches Team. Die anderen Teilnehmer sind der FC Barcelona, Celtic Glasgow, AS Monaco, FC Nantes und Boavista FC.

Daniel von Busse, COO TV und Mitglied der Geschäftsleitung der Sport1 GmbH: „Durch die Kooperationen mit der eFootball.Pro League und der TAG Heuer Virtual Bundesliga bieten wir eSports-Fans auf eSPORTS1 nun die gesamte Bandbreite des virtuellen Fußballs an. Der von Barcelona-Star Gerard Pique initiierte Wettbewerb verspricht durch sein Konzept mit regulärer Saison, Playoffs und Finals Spannung bis zum Schluss und wird so auch die eSports-Fans in Deutschland, Österreich und der Schweiz begeistern.“

Lutz Tigges, Senior Director Audiovisual Broadcast bei Sportradar: „Wir freuen uns sehr, mit SPORT1 im Bereich eSports zusammenzuarbeiten und das erfolgreiche Wachstum und die Entwicklung des neuen eSports-Kanals zu unterstützen. Die eFootball.Pro League passt hervorragend zu dieser Strategie, da es sich um ein neues Konzept handelt, das qualitativ hochwertige und spannende Spiele liefert.“

So funktioniert die eFootball.Pro League

Das Unternehmen eFootball.Pro, gegründet und geleitet von Gerard Pique, Starspieler beim FC Barcelona und Weltmeister mit Spanien 2010, steht hinter dem Konzept der neuen Liga, die am 2. Dezember 2018 in Partnerschaft mit KONAMI debütierte. Die erste Saison der eFootball.Pro League setzt sich aus der regulären Saison mit fünf Spieltagen, den Playoffs und Finals zusammen. An den fünf Spieltagen besteht jedes Duell zwischen zwei Vereinen aus zwei Einzelspielen im Modus „2 gegen 2“. Gewinnt ein Team beide Spiele, oder gewinnt einmal und spielt einmal Unentschieden, erhält es drei Punkte. Einen Punkt gibt es, wenn jede Mannschaft ein Spiel gewinnt oder es zweimal mit einem Remis endet. Während sich die drei besten Klubs am Ende der Saison direkt für die Finals qualifizieren, kämpfen die anderen drei in den Playoffs um ein weiteres Ticket für die letzte Phase, die aus den Halbfinals und dem Finale besteht.

Die besten PES-Spieler Europas dabei

Die sechs teilnehmenden Klubs haben für die erste Saison der eFootball.Pro League alles verpflichtet, was Rang und Namen hat. Für Schalke treten die drei aktuell besten deutschen PES-Spieler Matthias „GoooL“ Winkler, Dennis „wide“ Winkler und Mike „EL_Matador“ Linden an. Bei Barca spielt mit Alex Aguacil der amtierende Weltmeister im 3vs3, bei Celtic sein ehemaliger Teamkollege Ettore „ETTORITO97“ Giannuzzi, der sowohl im 3vs3 als auch im Einzel den Weltmeistertitel holte.

Über Sportradar

Sportradar ist einer der führenden Anbieter von audiovisuellen Diensten für Sportverbände, Ligen, Wettbewerbe und Vereine.

Wir haben starke Partnerschaften mit Rechteinhabern, Medien- und Wettkunden auf der ganzen Welt aufgebaut, die mehr als 40.000 Live-Events pro Jahr produzieren und vertreiben sowie ständig neue Technologien entwickeln, die die Integration von Daten und Videos in digitale Sportmedienplattformen erleichtern.

Von der Akquisition und dem Verkauf von Medienrechten für selbstproduzierte Sportereignisse bis hin zu einer Komplettlösung, die Live- und On-Demand-Videoinhalte mit den neuesten Datenfeeds integriert, helfen unsere Lösungen und unser Know-how Rechteinhabern, den nächsten Schritt ins digitale Zeitalter zu wagen und ansprechende Inhalte und zusätzliche Einnahmequellen zu schaffen.

Über SPORT1

MITTENDRIN mit SPORT1: Die führende 360°-Sportplattform im deutschsprachigen Raum steht für hochwertigen Live-Sport, ausgewiesene Sportkompetenz sowie eine fundierte und unterhaltsame Berichterstattung. Unter der Multimedia-Dachmarke SPORT1 vereint die Sport1 GmbH, ein Unternehmen der Constantin Medien AG, sämtliche TV-, Online-, Mobile-, Audio- und Social-Media-Aktivitäten: Zum Portfolio des Sportmedien-Unternehmens mit Sitz in Ismaning bei München gehören im Fernsehbereich der Free-TV-Sender SPORT1 sowie die Pay-TV-Sender SPORT1+ und eSPORTS1, die in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf verschiedenen Plattformen angeboten werden. Darüber hinaus bietet SPORT1.de, eine der führenden Online-Sportplattformen in Deutschland, aktuelle multimediale Inhalte sowie umfangreiche Livestream- und Video-Angebote. Zudem ist SPORT1 unter anderem auch mit einem eigenen SPORT1-YouTube-Channel sowie Gaming- und eSports-Angeboten aktiv. Im Bereich Mobile zählen die SPORT1 Apps zu den erfolgreichsten deutschen Sport-Apps.

