Die Playoff-Partie VC Wiesbaden gegen Allianz MTV Stuttgart am Mittwoch, 3. April, live ab 19:55 Uhr auf SPORT1 wird bereits im Live-Remote-TV-Produktionssystem umgesetzt

Ismaning/Köln, 1. April 2019 – SPORT1 setzt in Kooperation mit der SPORTTOTAL AG und der Volleyball Bundesliga (VBL) auf eine neue Live-Remote-TV-Produktion. Die SPORTTOTAL AG hat gemeinsam mit SPORT1 und der VBL ein TV-Produktionssystem entwickelt, das wesentlich effizienter ist als konventionelle Produktionen aus dem Übertragungswagen vor Ort. Das neue System ist für die professionelle Remote-Produktion und Übertragung von Live-Sport-Events in HD-Qualität optimiert. Damit kann SPORTTOTAL die im linearen Fernsehen von SPORT1 ausgestrahlten Spiele remote aus dem eigenen Sendestudio in Köln produzieren. Im Juni 2018 hatte sporttotal.tv mit der Volleyball Bundesliga (VBL) einen Kooperationsvertrag zur Medialisierung der höchsten Volleyball-Spielklassen der Frauen und Männer geschlossen.

SPORT1 nutzt hochmodernes Remote-TV-Produktionssystem

Alle Wettkampfstätten der 23 Bundesliga-Vereine werden dazu mit der vollautomatischen sporttotal.tv-Kameratechnologie ausgestattet. Das neue Live-Remote-TV-Produktionssystem ist bereits im Einsatz bei der nächsten Spielübertragung der Volleyball Bundesliga der Frauen, dem zweiten Spiel der Playoff-Serie zwischen VC Wiesbaden und Allianz MTV Stuttgart am Mittwoch, 3. April, live ab 19:55 Uhr auf SPORT1.

Daniel von Busse: „Es ist für uns immer reizvoll, neue Techniken umzusetzen“

„Es ist für uns immer reizvoll, neue Techniken mit Partnern wie SPORTTOTAL und der Volleyball Bundesliga umzusetzen und weiterzuentwickeln. SPORT1 steht für Innovation, der gerade neu gelaunchte Sender eSPORTS1 ist ein weiteres Beispiel dafür“, erklärt Daniel von Busse, COO TV und Mitglied der Geschäftsleitung von SPORT1. „Für die professionelle Full-Service-Produktion für TV-Sender wie SPORT1 steht nun zusätzlich ein hochmodernes Remote-TV-Produktionssystem zur Verfügung, das eine flexible und kostengünstige Live-TV-Produktion im HD-TV-Standard ermöglicht“, so Marco Schleicher, Head of Innovation and Product Development der SPORTTOTAL AG.

Klaus-Peter Jung, Geschäftsführer der Volleyball Bundesliga, betont: „Wir als Volleyball Bundesliga wollen und müssen innovative Wege gehen. Durch die gemeinsam entwickelten komplementären Kamera- und Produktionssysteme machen wir den weltweit beliebtesten Mannschaftssport nach Fußball einer breiten Öffentlichkeit zugänglich. Der Volleyball-Fan hat die Wahl, wie er die Bundesligapartien verfolgt: Ob Live-Stream, Video-on-Demand im Internet über sporttotal.tv oder im Free-TV über SPORT1.“

Für Live-Sportübertragungen optimiert

SPORTTOTAL hat auf Basis der langjährigen Erfahrung in der TV-Produktion das System aus Komponenten konfiguriert, die besonders für Live-Sport-Übertragungen geeignet sind: Die vollautomatischen Kameras können sich durch die sehr leichte Carbon-Bauweise superschnell bewegen. Glasfaser-Anbindungen mit extrem niedrigen Latenzzeiten erlauben die Signalübertragung von und zur Produktionsstätte im Bruchteil einer Sekunde. Trotz der Remote-Produktion im Studio in Köln liegt die Sendeproduktionsgeschwindigkeit bis zur Ausstrahlung aufgrund des vollständig IP-basierten Workflows und neuer Übertragungstechniken bei unter zwei Sekunden. Das von SPORTTOTAL entwickelte Multiscoreboard-System ermöglicht mithilfe von Grafik-Templates und einer Anbindung an Datenbanken für Spielpläne, Tabellen und Spielerdaten die voll- oder teilautomatisierte grafische Darstellung von Spielständen.

