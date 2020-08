Bayern München eröffnet Pokal-Wochenende am Freitag, 11. September, beim Sieger des Mittelrheinpokal-Finales Alemannia Aachen gegen 1. FC Düren

Großer DFB-Pokal-Abend auf SPORT1 mit sechs Stunden live startet ab 18:45 Uhr: Alle Infos zu Alemannia Aachen / 1. FC Düren gegen die Bayern in „Fußball Live – DFB-Pokal Countdown“, Liveübertragung beginnt um 20:45 Uhr, ab 22:45 Uhr Nachberichterstattung sowie Highlights und Analysen der weiteren Partien

Zahlreiche Highlight-Videos zudem auf den digitalen SPORT1 Plattformen verfügbar

Ismaning, 18. August 2020 – DFB-Pokal-Sieger FC Bayern München eröffnet die neue Pokal-Saison live auf SPORT1: Deutschlands führende 360°-Sportplattform überträgt am Freitag, 11. September, live den Auftritt der Bayern in der 1. Runde beim Gewinner des Mittelrheinpokal-Finales zwischen dem früheren Bundesligaklub Alemannia Aachen, DFB-Pokal-Finalist 2003/04, und Fünftligist 1. FC Düren. Der große DFB-Pokal-Abend auf SPORT1 startet bereits um 18:45 Uhr mit allen Infos in „Fußball Live – DFB-Pokal Countdown“. Die Übertragung des Livespiels beginnt um 20:45 Uhr, im Anschluss stehen ab 22:45 Uhr in „Fußball Live – DFB-Pokal Highlights“ die Nachberichterstattung zum Livespiel sowie Highlights und Analysen der weiteren Partien am Freitagabend auf dem Programm. Live von vor Ort präsentieren die beiden Moderatoren Laura Papendick und Jochen Stutzky, Kommentator Markus Höhner und Experte Stefan Effenberg den langen Fußball-Abend auf SPORT1.

Erstes Bayern-Pflichtspiel der neuen Saison – mit möglicher Premiere von Star-Neuzugang Leroy Sané

Für die Münchener ist die Begegnung in der 1. Runde des DFB-Pokals das erste offizielle Spiel der neuen Saison – und auch die mögliche und mit großer Spannung erwartete Pflichtspiel-Premiere für Star-Neuzugang Leroy Sané nach seinem Wechsel von Manchester City zum deutschen Rekord-Meister und -Pokalsieger. Ob die Bayern die laufende Spielzeit als Double- oder sogar als Triple-Gewinner beenden, entscheidet sich diese Woche: Morgen Abend steht das UEFA Champions League Halbfinale gegen Olympique Lyon an, das auch im „Fantalk“ ab 20:15 Uhr auf SPORT1 im Fokus stehen wird – live aus dem Deutschen Fußballmuseum in Dortmund. Das DFB-Pokal-Spiel gegen die Bayern bietet auch für den Gastgeber die ganz große Fußballbühne – Alemannia Aachen oder den 1. FC Düren. Die beiden Klubs aus dem Fußballverband Mittelrhein treffen im Landespokalfinale am kommenden Samstag im Sportpark Nord in Bonn aufeinander.

SPORT1 bietet umfangreichste Berichterstattung zum DFB-Pokal im deutschen Free-TV

SPORT1 sendet als Partner des DFB-Pokals am Freitag rund sechs Stunden live, insgesamt stehen in der Pokalwoche inklusive „Fußball – DFB-Pokal Pur“ und dem „CHECK24 Doppelpass“ mit Fokus auf den DFB-Pokal rund 15 Stunden Berichterstattung auf dem Programm (Sendezeiten in der Übersicht). SPORT1 zeigt in der laufenden Rechteperiodebis einschließlich der Spielzeit 2021/22 von der 1. Runde bis zum Viertelfinale je ein Topduell live.

Pokalfieber auch auf den digitalen SPORT1 Plattformen

Zusätzlich zur Free-TV-Abbildung wird SPORT1 den DFB-Pokal auch umfassend auf seinen digitalen Plattformen präsentieren: Über den kostenlosen Livestream des Topspiels auf SPORT1.de und den SPORT1 Apps hinaus werden die Highlight-Videos der aktuellen Pokalspiele jeweils ab 0:00 Uhr auf SPORT1.de , in den SPORT1 Apps sowie auf dem SPORT1 YouTube Channel angeboten, zum Abschluss jeder Pokalrunde steht außerdem eine digitale Highlight-Show auf dem Programm. Neben den Videos wird es auf SPORT1.de und den SPORT1 Apps eine Rundumberichterstattung zu allen Spielen in einem eigenen Pokal-Bereich geben. Im „SPORT1 Pokalblog“ wird die gesamte Pokalwoche multimedial mit allen relevanten News, Stimmen und Reaktionen aus dem Netz begleitet.

Spannende Hintergründe und Eindrücke zum DFB-Pokal liefert SPORT1 auch auf seinen Social-Media-Kanälen: Bei jedem Livespiel wird ein eigener Redakteur die Fans auf Facebook , Instagram und Twitter versorgen. Der SPORT1 Claim zum DFB-Pokal „#meinpokal – Zeit für Helden“ wird sich in der plattformübergreifenden Berichterstattung widerspiegeln, in der das persönliche Pokalerlebnis der Fußballfans im Fokus steht. Mit den Hashtags #meinpokal und #pokalfieber können sich auch die Fußballfans an der Diskussion über die einzigartigen Geschichten beteiligen, die der DFB-Pokal schreibt.

Die Sendezeiten zur 1. Runde des DFB-Pokals auf den SPORT1 Plattformen:

Plattform Tag, Datum Uhrzeit Programm SPORT1 SPORT1.de Freitag, 11. September 18:45 Uhr live Fußball Live – DFB-Pokal Countdown SPORT1 SPORT1.de YouTube Freitag, 11. September 20:45 Uhr live Fußball Live – DFB-Pokal | Alemannia Aachen / 1. FC Düren – FC Bayern München SPORT1 SPORT1.de Freitag, 11. September 22:45 Uhr live Fußball Live – DFB-Pokal Highlights SPORT1 SPORT1.de Sonntag, 13. September 09:00 Uhr Fußball – DFB-Pokal Pur | Highlights 1. Runde SPORT1 SPORT1.de Sonntag, 13. September 11:00 Uhr live Der CHECK 24 Doppelpass SPORT1 SPORT1.de Sonntag, 13. September 13:30 Uhr Fußball – DFB-Pokal Pur | Highlights 1. Runde SPORT1 SPORT1.de Dienstag, 15. September 20:15 Uhr live Fußball – DFB-Pokal Pur | Highlights 1. Runde

