Alfred Draxler stößt zum Experten-Team um Marcel Reif, Stefan Effenberg und Mario Basler

Experten-Premiere von Alfred Draxler in „Der CHECK24 Doppelpass“ mit Stargästen Jörg Schmadtke und Cem Özdemir am Sonntag, 18. Oktober, live ab 11:00 Uhr auf SPORT1

Ismaning, 16. Oktober 2020 – Alfred Draxler wird neuer Experte im „CHECK24 Doppelpass“: Der BILD Chefkolumnist feiert seine Premiere bereits in der kommenden Sendung am Sonntag, 18. Oktober, live ab 11:00 Uhr auf SPORT1. Bereits seit 2006 ist der gebürtige Gelsenkirchener Stammgast im „Doppelpass“, war insgesamt schon 33 Mal zu Gast. Zukünftig wird er seine langjährige journalistische Erfahrung und klare Meinung als Mitglied des festen Experten-Teams des „CHECK24 Doppelpass“, zu dem auch Marcel Reif, Stefan Effenberg und Mario Basler gehören, einbringen.

Alfred Draxler arbeitete bereits während seiner Schul- und Universitätszeit als Sportjournalist für Lokalzeitungen im Ruhrgebiet. 1978 kam er zur BILD und war dort zunächst als Fußball-Reporter mit den Schwerpunkten Bundesliga und Nationalmannschaft tätig. Im Jahr 1992 wurde er stellvertretender Chefredakteur der BILD und BILD am SONNTAG, zudem war er insgesamt zwölf Jahre lang Sportchef beider Zeitungen. Von 2004 bis 2014 übernahm Alfred Draxler die Position des Stellvertreters des Chefredakteurs der BILD und war somit mitverantwortlich für das gesamte Blatt. Im Anschluss wurde er Chefredakteur der SPORT BILD. Heute arbeitet der 67-Jährige als BILD-Chefkolumnist und veröffentlicht regelmäßig die Fußball-Kolumne „Nachgehakt“. In seiner ersten Sendung als SPORT1 Experte am kommenden Sonntag, 18. Oktober, werden im Hilton Munich Airport auch Jörg Schmadtke (Geschäftsführer Sport VfL Wolfsburg), Cem Özdemir (Bündnis 90/Die Grünen, Mitglied der „Taskforce Zukunft Profifußball“ der DFL), der frühere Bundesliga-Trainer Christoph Daum, Günter Klein (Münchner Merkur) und Stefan Effenberg als weiterer SPORT1 Experte zu Gast sein.

„Ich freue mich sehr auf viele spannende Diskussionen. Der ‚Doppelpass‘ ist seit 25 Jahren eine Institution. Und am Wochenende die wichtigste Talk-Sendung zum Thema Fußball im deutschen Fernsehen“, sagt Alfred Draxler zu seiner neuen Rolle im „CHECK24 Doppelpass“.

Pit Gottschalk, Chief Content Officer und Mitglied der Geschäftsleitung sowie Chefredakteur der Sport1 GmbH: „Alfred Draxler bringt bereits seit Jahren als Gast seine Meinungsstärke und sein Fußballfachwissen in den ‚Doppelpass‘ ein. Daher war es für uns eine logische Konsequenz, ihm nun als Experte eine feste Rolle in unserem Erfolgsformat zu geben. Die Zuschauer können sich auf eine hochkompetente und meinungsstarke Experten-Riege freuen – mit Marcel Reif, Stefan Effenberg, Mario Basler und Alfred Draxler sind wir bestens aufgestellt, um die Positionierung des ‚Doppelpass‘ als klare Nummer 1 unter den Fußballtalks weiter auszubauen.“

Das Talk-Original mit dem Phrasenschwein: „Der CHECK24 Doppelpass“ auf SPORT1

„Der CHECK24 Doppelpass“ zieht jeden Sonntag die Fans in seinen Bann: Von 11:00 Uhr an empfangen Moderator Thomas Helmer, die beiden Co-Moderatorinnen Laura Papendick und Ruth Hofmann sowie die Experten Marcel Reif, Stefan Effenberg, Mario Basler und Alfred Draxler die Fußball-Nation – zusammen mit Stargästen aus der Bundesliga und renommierten Sportjournalisten. „Der CHECK24 Doppelpass“ ist neben der Ausstrahlung im Free-TV auf SPORT1 auch im Simulcast-Livestream auf den digitalen SPORT1 Plattformen und via Facebook Live zu sehen, steht zudem kurz nach Sendungsende als Video-on-Demand in der SPORT1 Mediathek sowie als Podcast zur Verfügung.

