Große Tour durch die Fußball-Republik: Preview-Veranstaltungen am 11. Mai in Frankfurt am Main und am 12. Mai in Mainz, weitere Events in verschiedenen Städten geplant

Das Weihnachtsgeschenk für Fußballliebhaber: Tickets ab sofort unter www.printyourticket.de oder Ticket-Hotline (Tel. 06073 722740) erhältlich

Pit Gottschalk: „Mit der einzigartigen Dopa-Atmosphäre im Gepäck werden wir 2021 on Tour zu den vielen Fans in ganz Deutschland gehen – mit Rudi Brückner als Gastgeber, mit tollen Gästen und großartigen Geschichten fürs Fußballherz.“

Rudi Brückner: „Es wird eine Mischung aus Aktualität und Anekdoten, aus Hintergrund und Visionärem, zum Schmunzeln und Nachdenken: Alles aus Liebe zum Fußball!“

Frankfurt am Main | Mainz | Ismaning, 16. Dezember 2020 – In diesem Jahr hat der „Doppelpass“ sein 25-jähriges Jubiläum gefeiert – 2021 geht Deutschlands bekanntester Fußball-Talk mit ganz vielen Geschichten im Gepäck auf große Deutschland-Reise zu den Fans: Mit „Doppelpass on Tour“ startet die Sport1 GmbH in Kooperation mit der Event-Agentur S-Promotion Event GmbH ab Mai kommenden Jahres eine neue Event-Reihe. Moderiert wird das Show-Format zur Kultsendung mit zahlreichen prominenten Gästen von Rudi Brückner, der vom Start 1995 bis 2004 Gastgeber des „Doppelpass“ im damaligen DSF (heute SPORT1) war. Die erste Preview-Show von „Doppelpass on Tour“ findet am 11. Mai 2021 im Jahrhunderthalle Club in Frankfurt am Main statt. Tags darauf folgt am 12. Mai das zweite Event im Frankfurter Hof in Mainz. Deutschlandweit sind 2021 weitere Events in verschiedenen Städten geplant. Tickets für die Veranstaltungen in Frankfurt und Mainz sind ab sofort unter www.printyourticket.de oder unter der Ticket-Hotline (Tel. 06073 722740) erhältlich.

Pit Gottschalk, Chefredakteur und Chief Content Officer sowie Mitglied der Geschäftsleitung der Sport1 GmbH, über den „Doppelpass on Tour“: „Der ‚Doppelpass‘ übt eine große Faszination aus: auf unsere Gäste in der Talkrunde, auf unser Publikum im berühmten TV-Set unter Palmen am Münchner Flughafen. Und natürlich auf die über eine Million Zuschauer, die unsere Talkrunde jede Woche im TV, auf unseren Digital- und Social-Media-Kanälen oder als Podcast nicht nur verfolgen, sondern leidenschaftlich mitdiskutieren. Mit dieser einzigartigen Dopa-Atmosphäre im Gepäck werden wir 2021 on Tour zu diesen vielen Fans in ganz Deutschland gehen – mit Rudi Brückner als Gastgeber, mit vielen tollen Gästen und großartigen Geschichten fürs Fußballherz.“

Rudi Brückner präsentiert unterhaltsame Reise durch die Fußball-Historie mit vielen prominenten Gästen

„Doppelpass on Tour“ nimmt die Fußballfans mit auf eine unterhaltsame Zeitreise durch die vergangenen Jahrzehnte: Mit Highlights aus dem deutschen Fußball, der Bundesliga und vielen amüsanten und skurrilen Anekdoten – auch aus der Historie des „Doppelpass“, seit 1995 die Bühne für die Protagonisten des deutschen Fußballs. Rudi Brückner war damals als DSF-Chefredakteur einer der Erfinder des „Dopa“ und moderierte die Kultsendung ab ihrer Premiere am 3. September 1995 fast ein Jahrzehnt lang. Im typischen „Doppelpass“-Ambiente – auch das berühmte Phrasenschwein ist natürlich mit von der Partie – begrüßt er auf den jeweiligen Stationen prominente Gäste aus dem Fußball- und Showbereich, auch mit entsprechendem regionalen Bezug zum Veranstaltungsort. Mit ihnen wird er in dem rund zweistündigen Show-Programm leidenschaftlich und liebevoll über die schönste Nebensache der Welt plaudern: von nostalgischen Geschichten bis hin zu den aktuellen, heiß diskutierten Themen, die die Fußballnation mit ihren kolportierten 83 Millionen Bundestrainer*innen bewegen.

Rudi Brückner blickt bereits voller Vorfreude auf seine Deutschland-Tour mit dem „Doppelpass“: „Unsere Gäste haben einen großen Fußballerfahrungsschatz, sind meinungsstark, witzig und immer mit dem Blick über den Tellerrand hinaus. Es wird eine Mischung aus Aktualität und Anekdoten, aus Hintergrund und Visionärem, zum Schmunzeln und Nachdenken: Alles aus Liebe zum Fußball!“

Entscheidend is‘ auf‘m Platz – und unter‘m Baum: Das Weihnachtsgeschenk für alle, die den Fußball lieben

Tickets für die Preview-Shows in Frankfurt am Main und Mainz (Preise ab 28,85 Euro) sind ab sofort unter www.printyourticket.de oder unter der Ticket-Hotline (Tel. 06073 722740) erhältlich – rechtzeitig zum Weihnachtsfest als gelungene Geschenküberraschung für alle Fußballbegeisterten.

