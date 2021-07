SPORT1 überträgt hochattraktive Duelle aus der 2. Bundesliga am Samstagabend mit ausführlichem Countdown live ab 19:30 Uhr: Nach dem Werder-Doppelpack zum Auftakt – zu Hause gegen Hannover und auswärts in Düsseldorf – folgt am 3. Spieltag die Partie von Aufsteiger Dynamo Dresden gegen Hannover 96

Zwei packende Derbys zur Primetime am Samstagabend live im Free-TV: Hansa Rostock gegen Dynamo Dresden am 21. August und Werder Bremen gegen den Hamburger SV am 18. September

Moderatorin Ruth Hofmann und Kommentator Markus Höhner begleiten Liveübertragungen der 2. Bundesliga auf SPORT1

An den ersten beiden Spieltagen macht SPORT1 noch mehr Lust auf die 2. Bundesliga: Fußballtalk am 25. Juli und 1. August sonntagmorgens live ab 11:00 Uhr auf dem „Doppelpass“-Sendeplatz mit Moderator Hartwig Thöne

Ismaning, 7. Juli 2021 – Der Fahrplan für den Start in die neue erstklassige 2. Bundesliga steht, die Spieltage 3 bis 8 sind fix: SPORT1 bietet den Fans am Samstagabend zur Primetime ein verheißungsvolles Paket an, darunter das traditionsreiche Nordderby Werder Bremen gegen den Hamburger SV am Samstag, 18. September. Am 3. Spieltag lockt das Duell von Aufsteiger Dynamo Dresden gegen Hannover 96, der prestigeträchtige Ost-Kracher zwischen den beiden Aufsteigern Hansa Rostock und Dynamo Dresden steigt nur eine Woche später. Der Countdown für das neue Topspiel der 2. Bundesliga am Samstagabend beginnt jeweils um 19:30 Uhr, Anpfiff ist um 20:30 Uhr (Sendezeiten und alle Spiele in der Übersicht). Vormerken sollten sich die Fans auf jeden Fall auch die ersten beiden Auftritte von Bundesliga-Absteiger Schalke 04 auf SPORT1 im Free-TV: Am 28. August empfangen die „Königsblauen“ Fortuna Düsseldorf und am 25. September muss Schalke in Rostock bestehen.

So präsentiert SPORT1 die 2. Bundesliga im Free-TV

In der neuen Spielzeit 2021/22 überträgt Deutschlands führende 360°-Sportplattform insgesamt 33 Topspiele pro Saison auf dem Regelsendeplatz am Samstag live. Es ist das einzige wöchentliche Live-Spiel aus Deutschlands Top-Ligen im Free-TV sowie im Livestream auf SPORT1.de und in den SPORT1 Apps.

Moderatorin Ruth Hofmann und Kommentator Markus Höhner werden die 33 Topspiele – in der Regel am Samstagabend – mit großer Expertise und Leidenschaft für die 2. Bundesliga live präsentieren. SPORT1 wird für die Livespiele auch auf eine Riege hochkarätiger Experten zurückgreifen, darunter sind unter anderem Peter Neururer und Olaf Thon. An den ersten beiden Spieltagen hebt SPORT1 die 2. Bundesliga am 25. Juli und 1. August zudem auf einen ganz besonderen Sendeplatz: Mit einem Fußballtalk speziell zur Zweiten Liga sonntagmorgens live ab 11:00 Uhr – auf dem angestammten „Doppelpass“-Programmslot. Hartwig Thöne wird die beiden Talks moderieren.

Werder-Doppelpack gegen Hannover und Düsseldorf an den ersten beiden Spieltagen live im Free-TV

SPORT1 zeigt zum Comeback der 2. Bundesliga im Free-TV an den ersten beiden Spieltagen echte Top-Duelle am Samstagabend: Bundesliga-Absteiger Werder Bremen und Hannover 96 stehen sich am 1. Spieltag im Nordderby am Samstag, 24. Juli, gegenüber. Weiter geht es am Samstag, 31. Juli, mit dem Heimspiel von Fortuna Düsseldorf gegen Werder Bremen.

Die 2. Bundesliga auf SPORT1: Topspiel live, Highlights im Free-TV und alle Zusammenfassungen in Videoclips

SPORT1 bietet neben dem Topspiel im Free-TV eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga: Die Highlights der Freitags- und Samstagsspiele sind am Sonntagmorgen vor dem „Doppelpass“ in „Hattrick Pur _ Die 2. Bundesliga“ zu sehen – neu im Frühstücks-Doppelpack ab 07:00 und 09:00 Uhr. Zudem können die Fans auf den digitalen Kanälen von SPORT1 an den Spieltagen jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights in Videoclips erleben. Die Highlight-Videos stehen den Fans anschließend bis zum Saisonende auf Abruf zur freien Verfügung.

