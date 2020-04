Der Traum von Satou Sabally wird Wirklichkeit: Die junge Berliner Basketballerin wurde im Draft der WNBA an zweiter Position von den Dallas Wings geholt.

Damit ist die 21-Jährige das nächste deutsche Supertalent nach Dirk Nowitzki vor mehr als 20 Jahren, das den Sprung nach Dallas schafft.

Nowitzki begrüßt Sabally

"Es ist an der Zeit, das etwas entsteht. Ich kann es kaum erwarten, euch zu sehen", schrieb Sabally auf Twitter.

Auch Nowitzki meldete sich bereits per Twitter und hieß seine Landsfrau in der texanischen Metropole schon mal herzlich willkommen: "Dallas ist ein großartiger Ort. Let’s go!"