Drew Brees hat mit Aussagen über protestierende Football-Spieler für Empörung bei mehreren Sportstars gesorgt.

In einem Interview mit Yahoo! Sports brachte der Quarterback der New Orleans Saints seinen Unmut über Proteste gegen Polizeigewalt auf dem Feld, wie es 2016 Colin Kaepernick tat, als er während der Nationalhymne auf ein Knie ging, zum Ausdruck.

"Ich werde nie einer Meinung sein mit jemandem, der respektlos gegenüber der Flagge der Vereinigten Staaten von Amerika oder unserem Land ist", sagte Brees.

Seine Großväter hätten beide im Krieg gedient und die Flagge verteidigt, erklärte der 41-Jährige. "Ist jetzt alles okay in unserem Land? Nein, ist es nicht. Wir haben noch einen langen Weg vor uns. Aber ich denke, wenn du da stehst, und der Flagge deinen Respekt erweist mit der Hand über dem Herzen, dann zeigt das Einigkeit. Es zeigt, das wir alle im selben Boot sitzen, dass wir es alle besser machen können und Teil der Lösung sind."

LeBron: "Du hast es noch nicht verstanden"

NBA-Superstar LeBron James reagierte prompt mit einem Twitter-Post. "Du hast tatsächlich immer noch nicht verstanden, warum Kap auf ein Knie gegangen ist. Das hat absolut nichts zu tun mit Respektlosigkeit von uns und unseren Soldaten (Männer und Frauen), die unser Land beschützen. Mein Schwiegervater war einer von ihnen", schrieb der Forward der Los Angeles Lakers.

Selbst Brees Teamkollege Michael Thomas äußerte Kritik: "Es ist uns egal, wenn Du nicht einverstanden bist und bei wem das sonst noch so ist", schrieb der Saints-Profi bei Twitter.

Richard Sherman, Cornerback der San Francisco 49ers, äußerte sich ebenfalls: "Er ist mehr als verloren. Ich garantiere Dir, dass an der Seite deines Großvaters schwarze Männer gekämpft haben, aber darum scheint es hier nicht zu gehen. Das unangenehme Gespräch, das du zu vermeiden versuchst, indem du das Militär in ein Gespräch über Brutalität und Gleichberechtigung einbindest, ist Teil des Problems."

Auch Doug Baldwin von den Seattle Seahwaks ätzte gegen Brees: "Der Grund, warum meine Kinder in einer Welt leben müssen, die sich nicht in ihren Schmerz einfühlen kann, ist, dass Menschen wie du ihre Kinder so erziehen, um den Kreislauf aufrechtzuerhalten. Drew, du bist das Problem."