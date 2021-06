ProSieben MAXX geht beim TV-Experiment mit der neuen European League of Football (ELF) mit einem langen Atem an den Start. Ab dem Ligabeginn am Wochenende 15 Live-Spiele zu zeigen, sei "natürlich risikoreich, das ist allen klar. Aber wir sind total optimistisch", sagte ran-Sportchef Alexander Rösner am Dienstag in Hamburg. Erst einmal "kleine Schritte" zu gehen, war keine Option: "Wenn, dann All-In."

Rösner geht davon aus, dass "wir auf Senderschnitt landen werden. Und wenn das nicht direkt bei den ersten Spielen so sein sollte, dann wird es ab dem Halbfinale in diese Richtung gehen. Da mache ich mir keine Sorgen." Und auch wenn die Einschaltquoten unter den Erwartungen blieben, "wir haben Bock auf das Projekt und werden uns da nicht verunsichern lassen", sagte er. Das erste große Live-Spiel ist die Partie zwischen den Hamburg Sea Devils und Frankfurt Galaxy am Sonntag (ab 14.45 Uhr).

Neben den Übertragungen bei ProSieben MAXX zeigt der Sender Parallel-Übertragungen, weitere Live-Partien sowie Highlights auf ran.de. Die Spiele der europäischen Liga, die nicht bei ran.de oder ProSieben MAXX übertragen werden, werden beim neuen TV-Sender "More Than Sports" zu sehen sein. Dies betrifft unter anderem das Eröffnungsspiel Panthers Breslau gegen Cologne Centurions (Samstag) sowie Berlin Thunder gegen Leipzig Kings (Sonntag).

In der EFL starten acht Teams aus Deutschland, Polen und Spanien. Neben den Teams aus Köln, Berlin und Leipzig sind auch Hamburg, Stuttgart Surge und Frankfurt dabei.