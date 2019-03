Der Topfavorit erreicht die Runde der besten Acht: Die Duke Blue Devils um Topspieler Zion Williamson besiegten die Virginia Tech Hokies knapp mit 75:73 und sind damit unter den "Elite Eight".

Neben Williamson war R.J. Barrett bei Duke herausragender Spieler, der in der zweiten Halbzeit aufdrehte und dann fünf seiner sechs Schüsse abfeuerte. Er kam auf 18 Punkte und elf Assists - Bestwert für ihn. Auch Tre Jones zeigte, was er kann und kam am Ende auf 22 Punkte, darunter fünf Dreier.

Zion Williamson zeigte einen beeindrucken Dunk in der zweiten Halbzeit und kam auf 23 Punkte, sechs Rebounds und drei Blocks. Virginia hatte in der letzten Sekunde noch die Möglichkeit auszugleichen, Ahmed Hill vergab jedoch.

Duke trifft in der Runde der letzten Acht auf Michigan State.