Im Titelrennen des College Basketball ist der Titelfavorit Gonzaga ausgeschieden. Die Texas Tech Red Raiders hingegen stehen nach dem 75:69-Sieg zum ersten Mal unter den besten Vier.

Texas Tech bezwang Gonzaga letzlich durch eine großartige Defensivarbeit. Der Favorit konnte sein Spiel kaum ausleben, machte weniger Punkte als üblich. Überhaupt hatten sie in dieser Saison erst vier Mal weniger als 70 Punkte gemacht. Die Bulldoggen verwandelten lediglich 42 Prozent ihrer Würfe.

Morettis Spiel des Lebens

Gonzagas Topspieler Rui Hachimura kam auf 22 Punkte, doch am Ende brachte ihm dieser Wert recht wenig. Für Texas Tech traf Jarrett Culver mit 19 Punkten am häufigsten, Matt Mooney brachte es auf 17 Punkte. Das aber wichtigste Spiel seiner jungen Karriere machte der Italiener Davide Moretti mit zwei wichtigen Drei-Punkte-Würfen, die Texas die späte Führung bescherten. In den letzten knapp zwei Minuten versenkte er alle seine vier Freiwürfe.

Texas Tech ist die große Überraschung bei der March Madness: Das Team hatte zuvor schon Michigan rausgeworfen. In der Runde der besten Vier trifft die Mannschaft nun auf den Sieger der Partie zwischen Auburn und Kentucky.