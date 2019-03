Dramatischer Krimi für Zion Williamson und die Duke Blue Devils!

Der College-Superstar und sein Team gewannen in der zweiten Runde des NCAA-Tournament mit 77:76 gegen die UCF Knights.

Williamson kam dabei auf 32 Zähler, elf Rebounds und vier Assists. Der künftige Nummer-Eins-Pick des NBA-Drafts traf dabei 50 Prozent seiner Wurfversuche. Auf Seiten der Knights kam Aubrey Dawkins auf 32 Zähler.

Herzschlagfinale zwischen Duke und UCF

Die Partie zwischen den topgesetzten Blue Devils und den an Position neun gesetzten Knights entwickelte sich zu einem echten Herzschlagfinale. Am Ende dankte Duke-Coach Mike Krzyzewski dem "Basketball-Gott" und Williamson erklärte: "Wir standen bereits mit dem Rücken zur Wand."

Turnierfavorit Duke lag 15 Sekunden vor Ende der Partie noch mit drei Zählern in Rückstand, als Zion gegen den 2,29 Meter großen Tacko Fall zum Korb zog und den Ball dort unterbrachte plus Bonusfreiwurf. Diesen konnte Williamson allerdings nicht verwandeln, doch Teamkollege RJ Barrett schnappte sich den Offensivrebound und brachte Duke mit einem Zähler in Front.

"Ich habe gemacht was ich konnte, um diesen Rebound zu bekommen", erklärte Barrett nach der Partie.

Knights vergeben zwei Chancen zum Sieg

So blieben UCF noch gute zehn Sekunden, um den Favoriten aus dem Turnier zu werfen. Und sie bekamen ihre Chance, genau genommen sogar zwei. B.J. Taylor verpasste nach seinem Zug zum Korb einen Sprungwurf, doch UCF-Topscorer Dawkins konnte sich den Rebound schnappen. Doch auch sein Versuch rollte am Ring entlang und fiel schließlich heraus.

"Der Ball war ewig da oben, ich fühlte mich wie in der Zeitlupe", schilderte Dawkins, dessen Vater das Team trainiert und früher unter Duke-Coach Krzyzewski Assistenztrainer war.

Statt des Außenseiters UCF sicherten sich am Ende Williamson und Co. das Ticket für das "Sweet 16" und trifft dort nun auf das an Position vier gesetzte Virginia Tech.