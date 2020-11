"Lasst uns Geschichte schreiben!"

Mit diesem Satz präsentiert sich Sarah Fuller auf ihrem Instagram-Account. Eigentlich spielt die Medizinstudentin an der Vanderbilt University Fußball.

Da in Zeiten von Corona aber beinahe alles im Bereich des Möglichen ist, stand sie an diesem Wochenende zum ersten Mal für die Vanderbilt Commodores, das Football-Team der Universität, im Kader, als es gegen die Missouri Tigers ging.

Und Fuller bekam tatsächlich die Chance, ihre Fähigkeiten zu zeigen. Der Kick-Off in der zweiten Halbzeit blieb jedoch ihre einzige Aktion, da sich die Commodores mit 0:41 geschlagen geben mussten.

Es war nicht der erste Einsatz einer Frau im College Football. Bereits 1997 verwandelte Liz Heaston zwei Extrapunkte für die Willamette University in der unterklassigen NAIA.

Historischer Einsatz in einer "Power Five"

Was den Einsatz von Fuller jedoch historisch macht: Sie ist die erste Frau, die in einer der fünf besten College-Football-Ligen, den "Power Five", auf dem Feld stand.

Dass Fuller kicken kann, bewies sie erst am vergangenen Wochenende wieder. Als Torhüterin der Frauen-Fußballmannschaft ihrer Universität war sie maßgeblich am Sieg gegen den Favoriten aus Arkansas beteiligt.

Sarah Fuller wärmt sich für ihren großen Einsatz auf © Imago

Aus dem Fußballtor aufs Footballfeld

Nun sollte sie also auch den schweren Jungs im Football-Team zum Sieg verhelfen - was nicht ganz glückte. Da sich aktuell mehrere Spieler wegen Corona in Quarantäne befinden, suchte Coach Derek Mason bei seinem Fußballkollegen Darren Ambrose Hilfe.

Der fädelte den spontanen Wechsel Fullers vom runden zum ovalen Leder ein. Ambroses Assistent Ken Masuhr klingelte bei ihr durch und fragte: "Hast du jemals gegen einen Football getreten?" Als Fuller bejahte, war der Deal fix.

In der neuen Rolle fühlt sie sich auch bereits wohl. "Es ist anders (...), aber es fühlt sich gut an."