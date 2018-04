Auf die American-Football-Fans wartet im Oktober ein ganz besonderes Highlight. Am 13.10. steigt um 18 Uhr im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark in Berlin der German Bowl - und SPORT1 überträgt LIVE und exklusiv im Free-TV.

Mit dem Endspiel steht in diesem Jahr ein ganz besonderes Jubiläum an. Zum 40. Mal wird der Meister in der German Football League ermittelt.

Rekordmeister sind die New Yorker Lions aus Braunschweig mit insgesamt elf Trophäen. In der vergangenen Saison schnappten sich die Schwäbisch Hall Unicorns den Titel. Die Unicorns gelten auch in dieser Saison als Titelfavorit, auch die Lions werden heiß gehandelt. Außerdem ist mit einer härteren Gegenwehr der Konkurrenten aus Frankfurt, Kiel und Dresden zu rechnen.

Tickets zum German Bowl erhältlich

Tickets für den German Bowl sind HIER erhältlich.

Die German Football League (GFL) ist die traditionsreichste Liga im American Football in Europa. Gegründet von sechs Teams im Jahre 1979 umfasst sie 16 Teams, je acht in GFL Nord und GFL Süd. Die vier bestplatzierten Teams jeder Staffel spielen die Playoffs um den Einzug in den German Bowl.

Neben der Übertragung im Free-TV begleitet SPORT1 den German Bowl auch auf SPORT1.de und in der SPORT1-App.